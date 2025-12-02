Arde Bogotá y Silvestre y La Naranja, la dupla perfecta que va a mover el festival Ondas en Bogotá

Cuando pensamos en una dupla perfecta, de esto es de lo que hablamos de Arde Bogotá y Silvestre y la Naranja, bandas que comparten camino, sonidos que se encuentran y versos que parecen complementarse son la carta de presentación de dos grandes agrupaciones que están escribiendo un nuevo capítulo.

Arde Bogotá y Silvestre y la Naranja llegan al teatro al aire libre del festival Ondas para hacernos mover la cabeza y recordarnos las bondades de un buen solo de guitarra. Súmese a la fiesta aquí.

Juntas, por primera vez en Bogotá, estas dos agrupaciones serán las encargadas de dar vida a la cuarta noche del festival ondas, un ciclo de conciertos distribuidos en diferentes días, en los que uno o dos artistas son los protagonistas. Una celebración completa y sin afán, que cobra vida en un mismo escenario.

¿Cómo es un día en el festival ondas?

Este es un festival de bajo impacto, lo que significa que seremos 3000 almas cantando y bailando mientras otras miles estarán con Fomo en casa. En ondas, además de buena música, tendremos una gran oferta gastronómica complementaria para que vengas desde temprano a tardear, copear y comer.

Nos gusta toooda música y nuestro cartel lo demuestra. En ondas, nos mueve la música y navegamos entre sonidos, géneros y artistas. No creemos en los placeres culposos, sino en los parches pensados para cada una de nuestras personalidades musicales. Súbete en la onda porque además de los shows principales, nos esperan unas buenas fiestas de after, como las que tanto nos gustan en Bogotá.

En el festival ondas hay una fecha pensada para ti. Elige el show que más te mueve y no te pierdas la oportunidad de vivir un encuentro cercano con tu artista favorito. Recuerda que por cada show, una boleta.