The Adicts vuelve a Latinoamérica: ¿Cuándo y a dónde? La banda icónica del punk con más de 40 años

The Adicts es una de las bandas de punk rock más grandes de la historia. Esta banda liderada vocalmente por Keith ‘Monkey’ Warren ha estremecido por décadas una gran cantidad de escenarios, gracias a varios éxitos brillantes.

Esta agrupación ha acumulado miles de fans alrededor del mundo, desde el inicio de su trayectoria en 1977.

Más noticias: Esta es la canción más enérgica del punk rock, según la ciencia: es un clásico de los 80

Para demostrar esta pasión, la banda de punk tocará en un tour por el mundo, el cual incluye fechas en Latinoamérica, y aquí se lo contamos.

The Adicts vuelve a Latinoamérica

Para nadie es un secreto que el punk ha logrado ser un estilo de vida para varios fans. Distintos seguidores se han apegado de gran manera a varias bandas de esta tónica.

Agrupaciones de la talla de Ramones, Green Day o The Adicts han dejado una huella imborrable en este estilo.

En el último tiempo los amantes del punk han podido ver a sus ídolos más de cerca, gracias a shows como el presentado por Green Day en Colombia.

Este tipo de eventos han demostrado la pasión por el punk en Sudamérica, y también en el resto del mundo.

De hecho, el público sudamericano volverá a tener la posibilidad de presentar su euforia por el punk en un show imperdible.

The Adicts recordó a sus fans hace pocos días que está a horas de volver a brillar desde varios escenarios en el mundo, y uno de ellos será justamente en el continente sudamericano.

Más noticias: Las 3 bandas ideales para empezar a escuchar punk: una tuvo un concierto inolvidable en Colombia

Esta banda se presentará en el mes de octubre por varias localidades de Estados Unidos y el continente latino. El recorrido se plantea de la siguiente manera:

Octubre 3 – New York City, Estados Unidos

Octubre 5 – San Pedro, Estados Unidos

Octubre 8 – Santiago, Chile

Octubre 10 – Ciudad de México, México

Octubre 12 – San Diego, Estados Unidos

Este será el regreso de la banda al continente, luego de varios años de ausencia. Entre sus últimas presentaciones en Sudamérica resaltan 2 en Colombia.

The Adicts estuvo en 2019 en las ciudades de Cali y Bogotá en Colombia, donde varios fans demostraron gran pasión por esta banda, tal y como se espera que sea en Chile.