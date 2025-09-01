3 bandas de punk rock ideales para escuchar si es fanático de Ramones, según la IA
Si usted es fiel seguidor de la banda estadounidense, seguramente disfrutará de las canciones de otras bandas del mismo género.
Los Ramones fueron una de las bandas más importantes en la historia del punk rock. Se formaron en el barrio de Forest Hills, en Queens, Nueva York, en 1974, y desde sus primeros conciertos llamaron la atención por su sonido rápido, directo y sin adornos.
El grupo estaba formado inicialmente por Joey Ramone en la voz, Johnny Ramone en la guitarra, Dee Dee Ramone en el bajo y Tommy Ramone en la batería. Aunque con el tiempo hubo cambios en la formación, siempre mantuvieron su esencia. A lo largo de más de dos décadas de carrera, publicaron discos que hoy son clásicos como Ramones (1976), Rocket to Russia (1977) y Road to Ruin (1978).
Canciones como “Blitzkrieg Bop”, “Sheena Is a Punk Rocker” y “I Wanna Be Sedated” no solo definieron el sonido de la banda, sino que también se convirtieron en himnos del punk a nivel mundial. Su imagen (chaquetas de cuero, jeans ajustados y actitud desenfadada) influyó en cientos de bandas. Aunque se separaron en 1996, su legado sigue presente y ha inspirado a grupos en distintas partes del mundo.
Si le gusta la energía simple y directa, los ritmos rápidos y las melodías pegadizas de Ramones, es probable que disfrute de otras bandas dentro del subgénero conocido como Ramonescore o punk rock de la vieja escuela.
Estas son tres recomendaciones, según la inteligencia artificial:
Estas bandas mantienen vivo el legado de Ramones y son una excelente forma de seguir explorando el punk rock que marcó a toda una generación.
