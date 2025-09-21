La mejor banda para escuchar punk por primera vez: tiene canciones pegadizas

El punk es uno de los géneros más grandes en la historia de la música. Este estilo se ha hecho un lugar destacado dentro de la industria, gracias a una amplia cantidad de éxitos con ritmos estridentes e históricos.

A partir de letras críticas y a un estilo rebelde, varias bandas han utilizado este género como punta de lanza, e incluso han evolucionado a otros estilos como el punk como base.

Sin embargo, en caso de que nunca haya escuchado punk, y desee empezar a ser parte de este género musical, les recomendaremos una banda que puede ser ‘perfecta’ para comenzar.

¿Cuál es la mejor banda para empezar a escuchar punk?

Particularmente, el punk cuenta con varias bandas que han brillado de manera destacada en los últimos años, y que incluso se han convertido en historia para la música.

Con el paso de los años, distintas agrupaciones han dado un paso hacia adelante para mantener este género entre lo más destacado de la industria.

Aun así, hay bases históricas que posee este género, las cuales funcionan para entrar y sumergirse en este estilo por primera vez.

Muchas veces a la hora de escuchar por primera vez un estilo, es ciertamente difícil elegir por donde empezar, y justo por eso, le tenemos una guía con la que puede escuchar punk.

Claramente escoger solo 1 y dejar de lado a las demás agrupaciones es complejo. Sin embargo, en este caso hemos consultado a la IA, con el objetivo de dar una respuesta.

Según Gemini, la inteligencia artificial, eligió que la mejor opción es, nada más y nada menos que, Ramones, una agrupación histórica para la música, y sobre todo para el punk.

Esta banda logró una lista extensa de éxitos brillantes, gracias a varias producciones que quedaron para todo lo alto de la historia.

De acuerdo con la IA, esta banda es ideal debido a que tiene canciones cortas y bastante repetitivas, lo que le permitirá engancharse al punk.

El disco para iniciar

La inteligencia artificial incluso se atrevió a dar un álbum recomendado como el ‘ideal’ para comenzar en el punk.

Esta producción destacada es su álbum homónimo de 1976, con el que podrá encontrar éxitos de la talla de ‘Blitzkrieg Bop’ o ‘I Wanna Be Your Boyfriend’.

Sin dudas, Ramones será una gran experiencia para quienes iniciarán en el punk, un estilo que ha enamorado a miles de fans.