Esta es la canción más enérgica del punk rock, según la ciencia: es un clásico de los 80

El punk rock es una de las divisiones más famosas y reconocidas de la música. Hace varias décadas este estilo sonoro llegó a dominar los gustos de millones de fanáticos que vibraron gracias a varias bandas de este estilo.

Claramente, al igual que el resto de los géneros, este tuvo una cantidad incontable de éxitos, pero, también contó con agrupaciones y canciones que lograron dominar el estilo de manera puntual.

Es por ello que, en esta ocasión, y con bases en la ciencia, vamos a resaltar una canción presente en este género, por encima del resto.

¿Cuál es la canción más enérgica del punk rock?

Uno de los factores por los cuales el punk rock contó con gran cantidad de fanáticos fue su energía imprimida en cada una de sus canciones.

Más noticias: La popular banda de rock que no era del agrado de Angus Young de AC/DC

Las bandas que predominaron en este estilo fueron varias, aunque entre las más destacadas estuvieron los Sex Pistols, o incluso The Damned.

Para resaltar este elemento del punk rock, les vamos a contar la canción más enérgica en la historia del punk rock.

Un estudio realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de California tomó como muestra una gran cantidad de canciones de punk rock.

Para determinar cuál de ellas era la más enérgica, midieron la reacción de más de 1.500 oyentes participantes entre personas de Estados Unidos y China.

A partir de las reacciones de estos oyentes, la canción escogida fue un auténtico clásico de los 80’s’ presentado por una banda histórica de este género como lo fue The Clash con ‘Rock the Casbah’.

Esta canción fue lanzada en 1982, e incluso llegó a estar entre el Top 10 de los charts en Estados Unidos.

La composición fue incluida en el álbum ‘Combat Rock’, el quinto disco de estudio de esta banda, el cual tuvo esta canción como una de sus puntas de lanza.

¿Aún es escuchada a día de hoy?

Aunque se trata de un clásico, esta canción ha logrado trascender de generación en generación. Este éxito, según Spotify, es la segunda más escuchada en la historia de The Clash.

Más noticias: El punkero en el que se inspiró el Joker de Heath Ledger en ‘The Dark Knight’: ¿lo sabía?

La única canción que supera a ‘Rock The Casbah’ en reproducciones dentro del catálogo de la banda es ‘Should I Stay or Should I Go’