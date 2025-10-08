¿Cuál es la canción que Guns N’ Roses creó “accidentalmente”? Fue su mayor éxito en EE. UU.

Hace ya más de 30 años, la industria musical vio nacer a uno de los discos más exitosos en la historia del rock: el ‘Appetite for Destruction’ de Guns N’ Roses, que desde 1987 se convirtió en el álbum de cabecera para muchos amantes y seguidores de la mítica banda.

Esta producción musical contiene algunos de los éxitos que pusieron de cabeza el planeta rock hasta nuestros días y se movieron exitosamente en el prestigioso listado de Billboard Hot 100, como es el caso de las icónicas ‘Welcome to the Jungle’ y ‘Paradise City’, que también llegaron a estar en el envidiable top 10.

Sin embargo, solo una composición logró el deseado primer lugar de la revista, en momentos en los que era dominado por artistas pop de la talla de Michael Jackson, Whitney Houston, George Michael o Rick Astley. Así las cosas, ‘Sweet Child O’ Mine’ se convertiría en el éxito que puso a los Guns N’ Roses en el mapa global, pese a haber sido creada de la forma más inesperada. Esta es su historia.

¿Cómo surgió Sweet Child o Mine?

Curiosamente, el que se convirtió en el éxito más galardonado de la banda en Estados Unidos se originó de forma casi accidental. Así lo ha dado a conocer reiteradamente Slash, autor del riff principal de ‘Sweet Child O Mine’.

Según declaraciones del legendario guitarrista a Total Guitar, aunque el motivo principal de la canción nació como “un patrón interesante y muy melódico”, inspirado en las tonadas de los circos, el músico nunca pensó en un comienzo en presentarlo a la banda como una nueva idea para una composición.

“Ocurrió que comencé a tocarlo mientras andábamos juntos”, declaró el músico en la misma entrevista. Lo que el hombre de los cabellos ensortijados no esperaba era que dicho juego de habilidad pasaría con el tiempo a ser uno de los mayores hits de la banda, a pesar incluso de su propio desinterés, dado que en varias ocasiones ha resaltado que no es de sus canciones favoritas.

Finalmente, el tema tendría su complemento ideal gracias al aporte de Axl Rose, quien, al igual que sus compañeros, encontró en el riff de Slash la contraparte ideal para su aporte musical.

Según el mismo músico ha contado, la letra de ‘Sweet Child O’ Mine’ surgió a partir de un poema que el icónico vocalista dedicó a su pareja de ese entonces, Erin Everly.

Slash le dijo a Guitar Edge en 2007: “Solo estaba tocando el riff y ellos tocando los acordes detrás. Lo siguiente que supimos era que se estaba convirtiendo en algo. Realmente lo pensé como una broma, pero Axl estaba arriba en su habitación y la escuchó”. El resto es historia.

¿Por qué a Slash no le gusta Sweet Child of Mine?

Pese a que es el éxito más destacado de un álbum que ha llegado a tener 18 veces disco de platino (más de 18 millones de copias en EE. UU. y 35 millones a nivel global según la RIAA), por mucho tiempo Slash reconoció públicamente que ‘Sweet Child O’ Mine’ no es de las predilectas en su discografía.

“Guns N’ Roses fue siempre una banda realmente ‘hardcore’, con una actitud similar a la de AC/DC (…) Si hacíamos baladas, eran con influencia del blues, no como esta canción, que tenía un ritmo más animado”, confesó al periodista radial Kidd Chris en 2014.

Slash ha llegado incluso a admitir que hubiera “borrado esa canción de la historia”, de no ser porque se convirtió en una de las favoritas de Rose y el resto de sus compañeros. “No tenía idea de que se convertiría en la canción más grande de la banda”, declaró a Guitar Edge, reconociendo al final el impacto posterior que tuvo la inesperada composición en su carrera.