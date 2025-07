La canción que Guns N’ Roses solo ha tocado 2 veces desde 1993: volvió al setlist

Guns N’ Roses ha sido de las bandas más destacadas de los últimos meses. Los liderados por Axl Rose han protagonizado una gran gira a través del mundo, con la que incluso pasarán por Colombia próximamente.

La agrupación de los revólver y las rosas ha mostrado su potencia, con la interpretación actual de éxitos históricos como ‘Welcome to the Jungle’ o ‘It’s So Easy’.

Sin embargo, hay una canción histórica de esta banda que ha sido interpretada muy pocas veces en los últimos años, y aquí les contamos de cual se trata.

La canción de Guns N’ Roses que solo han tocado 2 veces desde 1993

Guns N’ Roses ha presentado una amplia cantidad de cambios en sus setlist, no solo en sus últimos shows, sino en la última década.

La agrupación no ha lanzado un álbum nuevo desde 2008, por lo que el setlist no ha presentado canciones notablemente novedosas.

Sin embargo, Guns N’ Roses ha revivido varias clásicos tanto de su arsenal de temas, como de otras bandas.

La banda ha incluido éxitos de ‘Appetite for Destruction’ en su gira, pero también de otros de sus álbumes como el ‘Chinese Democracy’.

Aun así, hay un éxito particular del ‘Use Your Illusion II’ que, a pesar de tener el cariño de muchos fans, no ha sido tocado por la bandas de manera recurrente.

De hecho, dicha canción solo había sido interpretada 1 vez desde 1993, cuando la banda hizo su aparición en el festival Vive Latino de 2020.

Se trata de ‘So Fine’, una canción llevada bajo la voz de Duff McKagan, y que curiosamente volvió al setlist durante un show en Varsovia, Polonia.

La banda sorprendió al volver a interpretar esta canción que demuestra la habilidad vocal del bajista de Guns N’ Roses.

Ante esto, muchos fans confían en poder escuchar nuevamente esta canción en las próximas presentaciones de la banda.

Por el momento se desconoce si será recurrente, o solo se trató de un particularidad aislada de este show.

A continuación les presentamos el setlist completo de dicho show, tocado por una banda que en octubre pondrá a vibrar a Bogotá y Medellín con su potencia.