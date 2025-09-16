Sin rock en la cima: Coachella cuestionado por no tener un headliner del género

El Festival de Música y Artes de Coachella ha revelado su esperado cartel para la edición 2026 y, como era de esperarse, ha generado una ola de reacciones entre los fanáticos. Sin embargo, esta vez la conversación gira en torno a una notable ausencia: ningún artista de rock figura como headliner del evento, algo sin precedentes en la historia reciente del festival celebrado en Indio, California.

Programado para los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, Coachella 2026 presenta un line-up encabezado por figuras del pop, la música electrónica y los ritmos urbanos. Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y el productor italiano Anyma lideran el cartel, marcando un cambio generacional y estilístico que muchos consideran drástico.

La comunidad rockera no ha tardado en expresar su descontento a través de redes sociales, recordando que Coachella fue en algún momento un bastión de la diversidad sonora. Basta con repasar los históricos headliners del festival: Foo Fighters, Beck, Blur, The Chemical Brothers, Queens of the Stone Age, Tool, Jane’s Addiction, Oasis y Björk, todos han protagonizado ediciones pasadas, aportando identidad y energía rockera al evento.

En contraste, la edición 2025 aún mantenía un equilibrio más amplio de géneros, destacando la presentación de Green Day como cabeza de cartel, lo cual fue celebrado tanto por veteranos del festival como por nuevas generaciones que vivieron el regreso de la icónica banda punk rock a uno de los escenarios más importantes del mundo.

¿Coachella se reinventa?

A pesar de no contar con bandas de rock como headliners, Coachella 2026 no ha eliminado completamente al género del cartel. Artistas como The Strokes, Interpol, Foster The People y Turnstile estarán presentes, aunque relegados a posiciones secundarias del line-up. Esta decisión ha sido interpretada por algunos como un intento por atraer nuevas audiencias y ajustarse a las tendencias actuales del mercado musical.

Este giro hacia un cartel más pop y electrónico podría redefinir el espíritu del festival, que durante décadas fue visto como un crisol de géneros y culturas. Para muchos, la ausencia del rock como protagonista marca el fin de una era en Coachella, mientras que para otros, representa una evolución natural hacia los sonidos que dominan la industria global en 2026.

