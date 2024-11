«Estamos haciendo estrellas muy rápido»: análisis del cartel de Coachella y sus artistas virales

Lo primero que debemos entender es que cada vez que se anuncia el cartel de algún festival como Coachella o Lollapalooza, por lo general, responden a tendencias musicales del momento, sea rock, pop, electrónica, etc. Los festivales buscan atraer un público joven con las estrellas más importantes de los géneros que se estén consumiendo en el mainstream del momento y eso no está mal.



Como todos los eventos de la industria del entretenimiento, es un negocio que necesita una ganancia y una sostenibilidad. Precisamente, para saciar la necesidad de festivales que cubran otros géneros es que existen algunos como el ‘When we were Young’, ‘Knotfest’, ‘RockAm Ring’, entre otros. A esto hay que sumarle que organizar un festival depende de una serie de itinerarios de las agrupaciones, fechas de lanzamientos, giras y muchos más intereses. Quería partir de este punto para que dejemos de un lado la constante queja de “¿Dónde está el rock?” “Era mejor cuando estaba RATM;” y etc. Hay un límite de veces que un festival puede tener una reunión de Guns n’Roses, o darse el lujo de subir a AC/DC como headliner tras el lanzamiento de un álbum, los tiempos cambian y los carteles de los festivales son evidencia de ello.



Siempre he dicho que cosas como el cine, la comedia, la literatura y por supuesto la música, son un reflejo de los tiempos que vivimos, por eso no me extraña que Benson Boone esté en la primera línea del Coachella con The Prodigy o Parcels, lo entiendo aunque en la emisora varias veces me he preguntado si fenómenos como el de Boone no se están subiendo demasiado pronto sin un repertorio que respalde la posición en el cartel, es una pregunta nada más, o ¿es muy boomer de mi parte? Volverá Boone a ser un artista de primera línea en un festival cuándo ‘Beautiful things’ pase de moda? Lo dirá el tiempo. Estamos haciendo “estrellas” muy rápido gracias a las redes sociales y la viralidad, definitivamente.



Esta última observación (otra vez el boomer en mí) es la que suele, digamos, preocuparme más, no hay una cantidad de discos o canciones puntuales que te hagan un artista de primera línea, el recorrido de cada artista es diferente. Sin embargo, la viralidad por definición es temporal, qué vas a hacer con lo que lograste será la pregunta clave. Pero entonces, ¿qué artistas se están construyendo para tener una carrera larga y duradera? ¿Les interesa una carrera larga y duradera? Escribo esto resaltando algo importante, yo estoy MUY lejos de ser el público objetivo de Coachella, y mi interés no es sonar nostálgico, aunque formé parte de un público que consumió discos completos y vi a mis bandas crecer, hoy en día el concepto de álbum se ha replanteado y es escasamente una necesidad para ciertos artistas, la forma en que consumimos música cambió y eso está bien, yo agradezco muchísimo la existencia de plataformas digitales que nos permiten escuchar los nuevos lanzamientos el día de sus lanzamientos, escuchar un podcast, hacer nuestras playlist y demás, ¡son una maravilla! Pero, a veces me pregunto si en este cambio se perdió algo de valor.



Por otro lado, este año Coachella tiene de headliners a Lady Gaga, Green Day y Post Malone, todos con nuevos lanzamientos, igualmente hay artistas que han tenido muy buen año como Charlie XCX y Beth Gibbons, así como Viagra Boys y Amyl & the Sniffers, en estas últimas 4 bandas que menciono hay un rango amplio que busca cubrir todos los gustos de los asistentes al festival, algo que me parece perfecto. Sin embargo, lo que más me llama la atención, y que empieza a hacerse más evidente año tras año es cómo sonidos alternativos latinos empiezan a presentarse, sonidos que llevan años en construcción, desarrollo y buscando espacios de exposición y difusión.



En el 2023, los veteranos de Los Fabulosos Cadillacs estuvieron en Coachella, ese mismo año Usted Señálemelo fueron la primera banda argentina en tocar en Lollapalooza Chicago, ahora Coachella incluye la cumbia de Los Mirlos, el sonido de Rawayana, Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros pocos de habla hispana en el cartel. No es que me atreva, ni siquiera intento, decir que este sea el futuro del mainstream global, pero si es claro que la música latina alternativa, sea por un fenómeno migratorio, generacional o lo que corresponda, está capturando una atención, y puede significar que sea un buen momento para hacer una banda de rock y desde lo latino, ser una alternativa.

Por: Julio César Escovar