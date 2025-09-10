Significado de las escenas postcrédito del “El Conjuro 4: Últimos Ritos” y final explicado

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ es una de las películas más emocionantes de este 2025. El estreno de esta producción ha sido de los más esperados por parte de los fanáticos de la industria del cine y el terror.

Particularmente, esta entrega ha brindado gran emoción en los últimos días en las salas de cine, y detalles inesperados en una trama imperdible.

Sin embargo, algo que pocos han entendido es el final de esta película, incluida su escena postcrédito y aquí se lo contamos.

Significado del final de ‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’

Para nadie es un secreto que ‘El Conjuro’ es una de las sagas más famosas del cine. Esta serie de películas ha entregado cientos de emociones alrededor del mundo, para cada uno de los amantes del género de terror en la gran pantalla.

Por ello, desde el anuncio de la cuarta entrega de esta saga, la emoción de los fanáticos ha sido total, con un alto grado de expectativa demostrado.

Su salida oficial se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre, y las críticas parecen indicar que se trata de una película con aprobación destacada.

Sin embargo, algo que ciertos fanáticos parecen desconocer es el significado del final de esta producción. Por ello aquí se lo explicamos.

La historia de esta película muestra, entre otras cosas, la historia de la familia Smurl. Estos fueron atormentados por varios años por espíritus, en el cierre de esta producción, estos tormentos son acabados.

Sin embargo, uno de los elementos que causa curiosidad dentro de este final es una visión de Lorraine Warren, quien ve en el futuro a su familia envejecer de manera tranquila.

Esto representa el final de esta saga, ya que vaticina un cierre adecuado para esta familia, por lo que no habrán nuevas entregas de ‘El Conjuro’, al menos no con Ed y Lorraine.

¿Hay escenas extra?

Esta película cuenta con un añadido que lo hará quedarse en el cine por más tiempo, y son las escenas extra.

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ cuenta con 2 escenas extra. En la primera de ellas se ven a las versiones reales de Ed y Lorraine Warren, lo que destaca un homenaje a su legado dentro del mundo del espiritismo.

Finalmente, la segunda escena extra muestra al espejo conjurador, lo que podría implicar un futuro en la saga donde este objeto sea crucial.