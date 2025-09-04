¿Dónde ver ‘El Conjuro 4’ en Bogotá? Fecha de estreno, cines, precios y más

‘El Conjuro 4’ es una de las películas más esperadas de este 2025 en la industria del cine, y en materia de producciones de terror. Esta emocionante saga vuelve a la gran pantalla con un lanzamiento ambicioso.

Luego de varias entregas que han llenado de emoción a los amantes del terror, ‘El Conjuro’ llega con su cuarto lanzamiento, de la mano de Michael Chaves como director.

Ante la cercanía de este estreno, aquí les contamos al detalle donde podrá ver esta película, que promete estar entre las más brillantes de este 2025.

¿Cuándo estrenará ‘El Conjuro 4’?

Como de costumbre, desde el anuncio de una nueva entrega de ‘El Conjuro’, miles de fans alrededor del mundo levantaron las expectativas.

Esta saga ha sido de las más aclamadas en la historia de las producciones de terror, por lo que esta cuarta película promete emociones imperdibles en lo que será el regreso de Ed y Lorraine Warren.

Ya en la escena post-créditos de ‘La Monja 2’ se pudieron ver algunas revelaciones sobre la trama de este ‘film’ al igual que en los tráilers.

No obstante, los amantes de ‘El Conjuro’ deberán esperar hasta el próximo 4 de septiembre, cuando esta película llegue a los cines para un público claramente emocionado por ver este ‘film’.

Por el momento, si desea vivir por todo lo alto esta película, puede ponerse al día con las precuelas de esta producción, en un universo cinematográfico que promete una cantidad inmensa de terror, con cada una de sus entregas.

Los cines en los que se puede ver en Colombia

‘El Conjuro 4: Ultimos Ritos’ llegará a varios cines de Colombia el próximo 4 de septiembre. Algunas de las cadenas que han anunciado el lanzamiento de esta producción son: Procinal, Cinépolis, Cine Colombia, Cinemark y más.

En cada caso se recomienda verificar la cartelera y los horarios disponibles según el cine y la sucursal específica a la que quiera asistir para ver ‘El Conjuro 4’.

En cuanto a los precios, estos varían según la cadena de cine a la que desee asistir, pero, estos costos oscilan entre los 6.000 y los 16.000 pesos colombianos aproximadamente, aunque pueden variar según el horario, el día y la calidad de la sala.