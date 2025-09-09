¿Cuándo se estrena Daryl Dixon temporada 3? Aquí puede ver el spin-off de The Walking Dead

Luego del esperado final de la historia principal de The Walking Dead, miles de fans en todo el mundo quedaron a la expectativa sobre el futuro de las historias y personajes que les mantuvieron en ascuas durante más de 12 años (2010-2022). Es así como la productora AMC encontró la oportunidad de crear varios spin-offs o series alternativas, para darle una conclusión a las tramas que quedaron sueltas.

Así las cosas, a partir de The Walking Dead han surgido seis series derivadas, que recrean el mundo postapocalíptico de la franquicia desde distintas perspectivas: cubriendo el antes, el durante y el después de los hechos ocurridos en el aclamado cómic. Dentro de estas, se encuentra ‘The Walking Dead: Daryl Dixon‘, que retoma las aventuras de dos de los personajes más apreciados por los fans.

The #DarylDixon Season 3 opening credits? On another level. 🔥 pic.twitter.com/HkgMxjH2fv — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) September 8, 2025

¿De qué trata The Walking Dead: Daryl Dixon?

Como se mencionó previamente, el spin-off protagonizado por Norman Reedus lleva al personaje de Daryl Dixon a un nuevo escenario, en Europa, lejos del lugar de origen de la historia original de los sobrevivientes al apocalipsis zombi.

La trama, que empezó a desarrollarse desde las últimas temporadas de The Walking Dead, sitúa a Daryl en la búsqueda de su amigo y entrañable líder, Rick Grimes, al descubrir que aún se encuentra con vida. Antes de encontrarse con Rick y Michonne (quienes protagonizan otro spin-off llamado ‘The Ones Who Live’), Daryl termina en manos de un grupo con oscuras intenciones.

Es así como, en medio de su inesperado rapto y posterior liberación, Daryl Dixon termina en Francia, donde le esperan nuevas misiones y personajes nunca antes vistos en The Walking Dead. Uno de sus principales atractivos es el regreso de otro personaje muy recordado: Carol Peletier (Melissa McBride), quien mantiene una química especial con su coprotagonista.

Han transcurrido ya dos temporadas de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ y esta nueva entrega promete seguir sorprendiendo a los seguidores de la historia, asentándose en un nuevo escenario europeo: España.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon?

La nueva temporada de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ tuvo su estreno mundial el 8 de septiembre de 2025 con un evento llevado a cabo en Madrid, mientras que el primer episodio se encuentra disponible en ‘streaming’ desde el domingo 7 de septiembre.

From red carpets to roaring crowds, the #DarylDixon Global Premiere lit up Madrid. ❤️‍🔥



The Season 3 premiere episode is now streaming on AMC+. New episodes drop Sundays. pic.twitter.com/T15k2MJlNv — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) September 8, 2025

La productora también anunció que los demás episodios serán estrenados cada domingo, como es ya tradición. En ese sentido, el calendario de estrenos iría de la siguiente forma, de acuerdo con medios como El Comercio y Cinemanía:

Primer episodio: 7 de septiembre de 2025.

Segundo episodio: 14 de septiembre de 2025.

Tercer episodio: 21 de septiembre de 2025.

Cuarto episodio: 28 de septiembre de 2025.

Quinto episodio: 5 de octubre de 2025.

Sexto episodio: 12 de octubre de 2025.

Séptimo episodio (final de temporada): 19 de octubre de 2025.

¿Dónde ver la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon?

El spin-off de The Walking Dead se transmite en ‘streaming’ por la plataforma oficial de la productora de la serie y propietaria de su distribución: AMC+. Adicionalmente, en Latinoamérica la serie también llegará a los espectadores a través de Amazon Prime, donde se encuentran ya las dos primeras temporadas.

La compañía anunció además la realización de la cuarta temporada, que será la final, manteniendo el rodaje una vez más en España.