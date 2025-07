El homenaje de Google a Ozzy Osbourne: significado y cómo verlo en su PC

Ozzy Osbourne ha llenado de luto en las últimas semanas a los amantes del metal alrededor del mundo. Esta histórica figura falleció luego de una extensa trayectoria musical y un legado innegable en la industria.

Cientos de artistas y bandas han demostrado su apoyo a los seres queridos de este músico, y también un agradecimiento total por su influencia a través de los años.

Particularmente, estos agradecimientos han estado llenos de muchos homenajes, tanto en redes sociales, como en conciertos.

El homenaje de Google a Ozzy Osbourne

Si bien todos los homenajes han sido resaltantes, hay uno en particular que fue destacado para los amantes del metal.

Este llegó desde Google, con un homenaje desde la tecnología que ha emocionado a más de un amante de la música del vocalista de Black Sabbath.

En caso de que desee verlo, es muy sencillo. Para ello solo debe ingresar a Google desde su computador y buscar ‘Ozzy Osbourne’.

Esto claramente desplegará varios detalles del cantante, incluida su biografía. Sin embargo, hay un detalle que, aunque pueda parecer pequeño, es de halagar.

Por encima de su nombre se puede ver un tren pasar, seguido de dos manos cornutas que cubren el mensaje “thanks for the mayhen, Prince of Darkness”.

How cool is this?!?!

Google Ozzy Osbourne



Press play ▶️ pic.twitter.com/iCEbHv5laZ — Decades Of ROCK (@Rockdecades) July 29, 2025

Esto se traduce como ‘gracias por el caos, Príncipe de las Tinieblas’. Cabe recordar que este era el gran apodo de Ozzy Osbourne, con el que llegó a dominar la industria del metal.

Sin lugar a dudas, esta es una muestra más del cariño del mundo hacia un músico histórico y notable como fue el caso de Ozzy Osbourne.

Este cantante fue uno de los más grandes de la industria, y su legado es notable, al punto de ser la inspiración para bandas históricas de la música.

Esta pérdida es una de las más fuertes para el heavy metal, pero su huella quedará marcada de manera imborrable.

¿Cuándo será el funeral de Ozzy Osbourne?

Al tratarse de una figura tan grande y legendaria como Ozzy Osbourne, sin dudas, miles de personas desean despedirlo, y ver el último adiós de su gran ídolo.

Aun han pasado pocos desde su deceso consumado el pasado 22 de julio. Sin embargo, el funeral de este artista finalmente será el próximo miércoles 30 de dicho mes.