Rob Halford reveló como reaccionó al fallecimiento de Ozzy Osbourne: “lloré mares”

El mundo del heavy metal vivió una gran perdida en este 2025 por el fallecimiento de Ozzy Osbourne. El legendario vocalista de Black Sabbath falleció, en un hecho que llenó de luto a sus fanáticos alrededor de la industria.

Ante este fallecimiento, varios protagonistas del metal se mostraron devastados, e incluso, algunos de ellos aprovecharon para homenajear la histórica figura de Ozzy.

Más noticias: ¿Cómo compone sus canciones Judas Priest? Rob Halford reveló el secreto de la banda

Justo uno de ellos fue Rob Halford, quien reveló recientemente como reaccionó a la noticia del fallecimiento de este histórico cantante.

Así reaccionó Rob Halford al fallecimiento de Ozzy Osbourne

Rob Halford y Ozzy Osbourne son dos de los nombres más grandes y reconocidos en la industria del metal. Ambos han sido capaces de enamorar a miles de fans con sus voces.

Tanto con Judas Priest, como con Black Sabbath, ambos han llegado a protagonizar éxitos históricos para el mundo.

Justamente, como dos grandes leyendas del metal, ambos se han reconocido. Halford ha demostrado en varias ocasiones su admiración a una figura histórica como lo es la de Ozzy Osbourne.

Muestra de ello se dio de manera reciente cuando Halford expresó su gran tristeza al enterarse del fallecimiento del gran Ozzy.

En una entrevista con Meltdown, Halford explicó que en ese momento estaba en Leeds, Inglaterra, y la noticia le fue comunicada en llamada telefónica. Esto hizo que Rob se sintiera claramente triste, e incluso asegura que lloró mares por horas en posición fetal.

Rob también expresó que solía intercambiar mensajes con Osbourne, especialmente por la admiración que sentía por él, sentimiento que también siente hacia otras figuras, como es el caso de Alice Cooper.

Más noticias: A Rob Halford le pegó el soroche de Bogotá; tuvo que usar oxígeno en Monsters of Rock 2025

Claramente esta noticia llenó de luto a Halford, quien explicó que le ha costado lidiar con esta ausencia. Como parte de este sentimiento, Judas Priest homenajeó la memoria de Ozzy un día después de su deceso.

En un concierto en Scarborough, Inglaterra, la banda le dedicó a este y otras leyendas fallecidas, un éxito notable como lo es ‘Giants in the Sky’.

Del mismo modo, como inicio a sus conciertos, Judas Priest ha reproducido ‘War Pigs’, una de las grandes composiciones de Black Sabbath.

Sin lugar a dudas, Ozzy Osbourne queda en la memoria de sus fans, pero también de sus colegas, quienes lo recuerdan con admiración.