¿Qué significa ‘Paranoid’? Uno de los mayores éxitos de Black Sabbath y Ozzy Osbourne

‘Paranoid’ es una de las canciones más brillantes en la carrera de Black Sabbath. Esta agrupación logró una amplia calidad de éxitos a lo largo de su historia, gracias al talento de sus destacados miembros.

Los fanáticos de esta banda se han llenado de luto, luego del fallecimiento de Ozzy Osbourne, su cantante y líder vocal.

Más noticias: VIDEO: Así fue el último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath: rompió récord histórico

Por ello, para recordar su legado y destacar el peso de esta banda, les contaremos el significado de ‘Paranoid’, una de las canciones que los llevó a brillar en lo más alto de la industria.

El segundo álbum de Black Sabbath

De manera particular, Black Sabbath demostró una cantidad enorme de talento durante su aparición como banda de metal.

Esta agrupación fue capaz de estremecer a todos sus fanáticos, incluso hasta hace pocos días en lo que fue el concierto de despedida de Ozzy Osbourne.

Su legado le permitió inspirar a una notable cantidad de fans, pero también de bandas, quienes han aumentado el tamaño de la grandeza del metal.

Sin embargo, el comienzo de todo esto se dio en 1970, cuando la banda lanzó su álbum homónimo, con el que dejó la vara muy alta.

Aun así, la agrupación logró elevar la vara, y lo hizo con un disco inolvidable como lo fue ‘Paranoid’. Una producción que consiguió amplio éxito con canciones como ‘War Pigs’, ‘Iron Man’, y el que le dio el nombre al álbum.

‘Paranoid’ fue el segundo track de este álbum, y en su letra esta canción expresa una lucha interna, en la que siente que su mente está atormentada por la paranoia.

Más noticias: Cuáles son las mejores canciones de Ozzy Osbourne y Black Sabbath: una es muy aterradora

Esta composición cuenta la historia de una persona que está perdido mentalmente y que busca poder lograr la satisfacción y la tranquilidad pronto.

Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra de ‘Paranoid’ en español.

Letra de ‘Paranoid’ en español

Terminé con mi mujer

Porque no podía ayudarme con mi mente

La gente piensa que estoy loco

Porque tengo el ceño fruncido todo el tiempo

Todo el día pienso cosas

Pero nada parece satisfacerme

Pienso que perderé mi cabeza

Si no encuentro algo que me tranquilice

¿Puedes ayudarme a ocupar mi cerebro?

Oh, sí

Necesito alguien que me muestre

Las cosas en la vida que no puedo encontrar

No puedo ver las cosas que me hacen verdaderamente feliz

Debo estar ciego

Haz una broma y suspiraré

Y te reirás, y lloraré

La felicidad que no puedo sentir

Y el amor para mí es tan irreal

Y así tú oyes estas palabras

Diciéndote mi estado

Te digo que disfrutes tu vida, ojalá yo pudiera

Pero es muy tarde