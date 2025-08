Revelan causa de muerte de Ozzy Osbourne: ¿de qué falleció la leyenda del heavy metal?

Ozzy Osbourne, uno de los mayores artistas en la historia de la música, llenó de luto al mundo el pasado 22 de julio. Este legendario vocalista falleció, luego de 76 años de vida y trayectoria brillante en la industria.

Después de afrontar varios problemas de salud, y de participar en su último concierto a inicios del pasado mes de julio, Osbourne murió, lo que entristeció a conocidos, colegas y fanáticos.

Si bien ya pasaron algunas semanas, su deceso volvió a ser noticia este 5 de agosto, luego de que se revelara con mayor detalle su causa de muerte.

¿De qué murió Ozzy Osbourne?

Este martes 5 de agosto, el New York Times reveló mayores detalles sobre el fallecimiento de Ozzy Osbourne. Luego de que se oficializara su fallecimiento, el medio mencionado recibió el certificado de defunción.

En dicho documento, se estableció, que este artista falleció de un paro cardiaco, además de una enfermedad coronaria.

Cabe recordar que, del mismo modo, entre otras complicaciones de salud, Osbourne también sufría de Parkinson.

Puntualmente este certificado también señalaría que el fallecimiento se produjo a causa de un paro cardiaco, y un infarto agudo de miocardio.

Esto esclarece de mayor manera los hechos, aunque, para sus fans no era un secreto la compleja situación de salud que vivía el legendario vocalista.

Sin lugar a dudas, su deceso es una de las noticias más tristes en los últimos años para los amantes del metal, y así lo han demostrado las muestras de respeto.

Numerosos artistas han posteado en redes sociales el gran cariño que poseían por este cantante, y el legado que deja, no solo tras su muerte, sino luego de varios años de trayectoria.

I am so very sad to hear of the death of Ozzy Osbourne 💔🙏 What a lovely goodbye concert he had at Back To The Beginning in Birmingham🙏☀️❤️🎤 pic.twitter.com/Z6V2CNXWNG — Ronnie Wood (@ronniewood) July 22, 2025

Sad to report Ozzy has passed away. He was a giant. Admired and loved by millions of fans worldwide. Prayers and condolences go out to the Osborne family. https://t.co/DUywhl6eFB — Gene Simmons (@genesimmons) July 22, 2025

We ❤️ you too, Ozzy pic.twitter.com/ISDdTD84iB — The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) July 22, 2025

Osbourne brilló de gran manera, no solo en Black Sabbath, sino también en solitario, en épocas de su carrera que le permitieron cosechar grandes éxitos.

La carrera de esta leyenda del heavy metal es innegable, gracias a un talento que fue demostrado incluso en su último show, el histórico ‘Back To The Beginning’, en el que se presentaron grandes artistas y bandas.

Esto ha hecho que millones de fans en el mundo demuestren cariño por este artista que finalmente fue enterrado el pasado 30 de julio, luego de varios actos de homenaje.