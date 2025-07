Iron Maiden rompe el silencio y se despide de Ozzy Osbourne tras años de enemistad

A pesar de una de las rivalidades más sonadas en la historia del heavy metal, Iron Maiden no dejó pasar la ocasión para homenajear a Ozzy Osbourne, fallecido el pasado martes a los 76 años. La banda liderada por Steve Harris compartió unas sentidas palabras tras la muerte del legendario líder de Black Sabbath, reconociendo su rol crucial en la construcción del género:

“Todos los relacionados con Iron Maiden envían sus más sinceras condolencias a Sharon y la familia Osbourne por el triste anuncio del fallecimiento de Ozzy. Ayudó a dar forma al heavy metal tal y como lo conocemos y estaremos eternamente agradecidos a Black Sabbath por forjar el camino que tantos siguieron. RIP Ozzy Osbourne”.

Lo sorprendente es que, históricamente, la relación entre ambas partes fue todo menos cordial. El punto de inflexión ocurrió durante el Ozzfest 2005. Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, lanzó múltiples críticas hacia la familia Osbourne y su incursión en la televisión con un reality show, lo que desató la furia de Sharon Osbourne. En respuesta, durante el concierto en Devore, California, la banda sufrió ataques organizados: cortes de sonido, lanzamiento de objetos por parte del público e incluso pancartas con amenazas. Todo esto ocurrió mientras tocaban himnos como Hallowed Be Thy Name y Run to the Hills.

La propia Sharon se atribuyó los hechos días después, afirmando: “Desde el primer día, Bruce Dickinson empezó a meterse con Ozzy y a menospreciar al público del Ozzfest”. Aunque señaló que el resto del grupo fue profesional, descargó su ira exclusivamente sobre Dickinson.

En 2022, Sharon volvió a la carga en una entrevista con Consequence:

“Bruce Dickinson es un put0 capullo. Bueno, no, no es un capullo porque un capullo es bonito. Es un put0 estúpid0”.

Ozzy también habló sobre el conflicto años atrás: “Si no te gustaba la put4 gira, deberías haberte largado. Pero salir al escenario y criticarme cada noche… jamás le había dicho una puta palabra mala”. Según contó, ni siquiera sabía lo que ocurría hasta el último show, cuando Steve Harris se disculpó en privado.

Curiosamente, en 2018 Dickinson intentó suavizar la historia diciendo que todo fue “una tormenta en una taza de té”. Pero con Ozzy fuera del escenario para siempre, queda claro que su sombra —y su legado— fue más grande que cualquier enfrentamiento.

