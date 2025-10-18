¡Ya es oficial! ‘Dragon Ball’ anunciará su nuevo anime en un evento especial en 2026

¡La espera está por terminar! ‘Dragon Ball’ prepara un regreso por todo lo alto y ya tiene fecha para revelar su nuevo anime. La franquicia, que ha marcado generaciones, eligió un evento especial en 2026 para dar a conocer todos los detalles de este esperado proyecto. Aquí le contaremos todo lo que se sabe hasta ahora.

‘Dragon Ball’ es una de las franquicias más influyentes y populares del anime a nivel mundial. Creada por Akira Toriyama en los años 80, ha dejado una huella profunda en la cultura pop, inspirando a generaciones de fans y a cientos de obras posteriores. Su impacto va más allá del entretenimiento: redefinió el género shōnen con sus batallas épicas, personajes icónicos como Goku y Vegeta, y valores como la superación personal, la amistad y la perseverancia.

‘Dragon Ball’ anunciará su nuevo anime ¿Cuándo será?

Tras una larga espera, los fans de las aventuras de los ‘Guerreros Z’ por fin pueden anotar una fecha clave en el calendario para descubrir qué depara el futuro de ‘Dragon Ball’. En dicho evento, también se espera que se anuncie oficialmente el regreso del manga de ‘Dragon Ball Super’, nuevamente bajo la pluma de Toyotaro, así como novedades sobre ese nuevo anime —o nuevos episodios— que se están gestando desde Capsule Corporation Tokyo.

Akio Iyoku ya había adelantado que la serie seguiría adelante, y ahora estamos cada vez más cerca de ver cómo esas palabras se hacen realidad.

Sin duda alguna, este anuncio marca el regreso de una franquicia histórica, después de ‘Dragon Ball Super’, renueva el interés global y abre la posibilidad a nuevos tramas o estilos.