Este sería el setlist de My Chemical Romance para su show en Bogotá: ‘Mama’ y más clásicos

My Chemical Romance será protagonista de un show imperdible en Bogotá este 10 de febrero. La histórica agrupación de rock emo llega a Colombia, luego de varias semanas de espera para un público claramente emocionado.

Esta agrupación ha brillado de manera notable durante este año en Sudamérica, y finalmente cerrará su gira por el sur del continente con un show brillante en el Vive Claro.

Si usted es uno de los fanáticos de esta banda que asistirá a este show, les tenemos un adelanto de lo que sería el setlist de My Chemical Romance en su show en la capital.

Este sería el setlist de My Chemical Romance en su show en Bogotá

Sin lugar a dudas, My Chemical Romance es una de las bandas más notables en la historia del rock emo. Gerard Way y compañía han logrado enamorar a sus fanáticos desde inicio de este siglo, gracias a su estilo y sus letras.

Aun así, muchos no han tenido la posibilidad de ver a esta banda en vivo, aunque eso finalmente llegará a su fin este próximo 10 de febrero.

My Chemical Romance se presentará en Colombia por primera vez el próximo martes, con un show que, sin dudas, será imperdible.

La banda llega con una puesta en escena imperdible, basada en su ‘The Black Parade’ de 2006. Esta agrupación prepara un ‘setlist’ brillante con varias escenografías imperdibles.

La lista de canciones que prepararía la banda será la siguiente:

The End Dead! This Is How I Disappear The Sharpest Lives Welcome to the Black Parade I Don’t Love You House of Wolves Cancer Mama Sleep Teenagers Disenchanted Famous Last Words The End Our Lady of Sorrows Bury Me in Black Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) SING Helena Planetary (GO!) To the End DESTROYA I’m Not Okay (I Promise) The Foundations of Decay

Este repertorio está abierto a modificaciones, y a posibles sorpresas por parte de la banda, la cual buscará dar un show imperdible para recordar la adolescencia de varios amantes del rock emo.

Les recordamos que este show tendrá lugar el próximo 10 de febrero, y se llevará a cabo desde el Vive Claro, escenario que podrá presenciar a la histórica banda liderada por Gerard Way.