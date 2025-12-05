Netflix compró Warner Bros y Discovery: ¿Qué pasará con el catálogo de las plataformas?

La noticia sacudió por completo la industria del entretenimiento: Netflix compró Warner Bros. y Discovery, una de las adquisiciones más grandes y sorprendentes en la historia del streaming. Con este movimiento, millones de usuarios alrededor del mundo se preguntan qué sucederá con los catálogos de HBO Max, Discovery+ y las demás plataformas del conglomerado. ¿Se unificarán los contenidos? ¿Desaparecerán algunas plataformas? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

La millonaria compra se dio a conocer este 5 de diciembre, noticia que ocupó todos los titulares a lo alrgo del mundo. Cada una de las plataformas se pronunció y habló de lo que significó esta importante compra en el mundo del entretenimiento.

Netflix compró Warner Bros y Discovery

Netflix adquirirá Warner Bros, Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82.700 millones de dólares (alrededor de 314’237.305.466.000 pesos colombianos). anunciaron este viernes las dos compañías en un comunicado conjunto.

La oferta final de Netflix ha sido de 27,75 dólares por acción de WBD, frente a los 24 que había propuesto Paramount, que junto a Cromcast eran los tres interesados en la adquisición de Warner Bros. Las ofertas por la totalidad o parte de WBD comenzaron en octubre con una oferta de Paramount de 27 dólares por acción por el cien por cien de la compañía.

La compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual. El catálogo incluirá producciones de HBO como ‘The Big Bang Theory’, ‘The Soprano’ o ‘Game of Thrones’, o películas como ‘The Wyzard of Oz’ y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como ‘Wednesday’, ‘Money Heist’, ‘Bridgerton’ o ‘Adolescence’.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, afirmó en el comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. “Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como ‘Casablanca’ y ‘Ciudadano Kane’ hasta clásicos modernos como la saga de Harry Potter- con títulos que definen la cultura como ‘Stranger Things’, ‘KPop Demon Hunters’ y ‘The Squid Game'”.

Mientras que el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aseguró que “el anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan”.

¿Qué pasará con el catálogo de las plataformas?

Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.

*Con información de EFE