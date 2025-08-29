Estos son los convocados de Colombia para la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela

La Selección Colombia afrontará dos partidos cruciales en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como parte de las jornadas 17 y 18 de las Clasificatorias Sudamericanas, la Tricolor se medirá ante Bolivia y Venezuela, duelos que podrían sellar su clasificación directa al certamen.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará cerrar con fuerza el ciclo eliminatorio. Primero, recibirá a la Selección de Bolivia en Barranquilla, y luego viajará a Maturín para enfrentar a Venezuela, en lo que será el último compromiso oficial antes de la cita mundialista.

La concentración del combinado nacional se llevará a cabo en Barranquilla desde el sábado 30 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre, día en que el plantel tomará un vuelo directo hacia territorio venezolano. Todos los convocados deberán presentarse a más tardar el martes 2 de septiembre para iniciar la preparación del primer juego.

Lista oficial de convocados para Colombia por Néstor Lorenzo

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), junto con el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, confirmó el listado de jugadores citados para afrontar estos compromisos: