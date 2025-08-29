Créditos: GettyImages

Estos son los convocados de Colombia para la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela

El profesor Néstor Lorenzo oficializó la lista de convocados para enfrentar las fechas 17 y 18 por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Indira Córdoba

La Selección Colombia afrontará dos partidos cruciales en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como parte de las jornadas 17 y 18 de las Clasificatorias Sudamericanas, la Tricolor se medirá ante Bolivia y Venezuela, duelos que podrían sellar su clasificación directa al certamen.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará cerrar con fuerza el ciclo eliminatorio. Primero, recibirá a la Selección de Bolivia en Barranquilla, y luego viajará a Maturín para enfrentar a Venezuela, en lo que será el último compromiso oficial antes de la cita mundialista.

La concentración del combinado nacional se llevará a cabo en Barranquilla desde el sábado 30 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre, día en que el plantel tomará un vuelo directo hacia territorio venezolano. Todos los convocados deberán presentarse a más tardar el martes 2 de septiembre para iniciar la preparación del primer juego.

Lista oficial de convocados para Colombia por Néstor Lorenzo

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), junto con el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, confirmó el listado de jugadores citados para afrontar estos compromisos:

  1. Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  2. Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
  3. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  4. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  5. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  6. Dayro Moreno – Once Caldas DAF
  7. Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)
  8. James Rodríguez – Club León (MEX)
  9. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  10. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  11. Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  12. Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
  13. Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  14. Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  15. Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  16. Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  17. Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  18. Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  19. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  20. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  21. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  22. Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
  23. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  24. Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)
  25. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  26. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
