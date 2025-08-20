Así quedó la tabla de goleadores históricos tras doblete de Dayro Moreno en Sudamericana

Once Caldas logró un importante triunfo en su visita a Huracán de Argentina y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo manizaleño se impuso 1-3 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, cerrando la serie con un marcador global de 1-4 a su favor.

El conjunto colombiano había ganado 1-0 en el partido de ida, pero llegaba a Buenos Aires con la presión de enfrentar a un rival que venía de buenas actuaciones en el torneo local. Huracán abrió el marcador, pero Once Caldas reaccionó rápidamente gracias a un gol de Dayro Moreno.

Antes del descanso, el equipo argentino sufrió la expulsión de Juan Bisanz, lo que condicionó el desarrollo del segundo tiempo. En la segunda mitad, Michael Barrios puso en ventaja a los visitantes y minutos más tarde Huracán quedó con nueve jugadores por la expulsión de Matko Miljevic. Dayro Moreno cerró la cuenta con su segundo gol de la noche, sellando la clasificación de Once Caldas.

Tabla de máximos goleadores de Colombia

Con los dos tantos ante Huracán, Dayro Moreno alcanzó los 370 goles en su carrera, convirtiéndose en el máximo artillero histórico del fútbol colombiano. Superó a Radamel Falcao García, que se mantiene con 356 goles tras su salida de Millonarios y se encuentra sin equipo.

Así quedó la tabla de goleadores históricos:

Dayro Moreno – 370 goles (vigente) Radamel Falcao García – 356 goles (vigente) Víctor Hugo Aristizábal – 346 goles (retirado) Carlos Bacca – 345 goles (vigente) Juan Pablo Ángel – 291 goles (retirado)

El delantero de 38 años sigue sumando registros y se acerca a la barrera de los 400 goles, consolidándose como una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano.