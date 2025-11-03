En los últimos meses, la NASA ha dado a conocer detalles sobre un misterioso objeto que está rondando en el espacio y que al parecer, podría pasar muy cerca a la tierra. Aunque hay muchas teorias respecto a todo lo que sería este evento, los cientificos tomaron la decisión de hablar sobre todo lo que hay detrás de esto y si en realidad, representa un peligro para el mundo.

Se trata del objeto interestelar 3I/ATLAS, que al parecer es de naturaleza desconocida y está causando un gran impacto en redes sociales. Esto fue dentificado en julio del 2025 por el telescopio del sistema de sondeo Atlas (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides).

Al parecer, este sería el trcer objeto que proviene del sistema solar y los cientificos han mencionado que se trata de un elemento interestelar debido a la forma hiperbolicaque tiene su trayectoria en la orbita. Por lo que gracias a esto se pudo evidenciar que este cometa viene de fuera del sistema solar, algo que no suele ser muy común y que encendio las alertas en el espacio.

¿Cuándo va a pasar 3I/ATLAS cerca a la tierra?

Pese a que cientos de personas han hablado sobre lo peligroso que podría ser el paso de un cometa cerca de la tierra. La Nasa mencionó que no habría ningún problema frente a esto, teniendo en cuenta que todo su trayecto no llegaría a tocar la tierra.

El pasado 29 de octubre del 2025 el cometa alcanzó su punto más cercano al sol, causando gran sensación entre los científicos que pensaron que esto iba a causar un problema. Pese a eso, el evento fue seguido de cerca por científicos de todo el mundo, quienes siguieron cada minuto para poder evidenciar que no se presentara ningún momento extraño en este trayecto.

Ahora, se espera que nuevamente el cometa vaya a aparecer durante los primeros días de diciembre, por lo que, según mencionan expertos, durante esta fecha va a pasar muy cerca a la tierra. En los últimos días, se han encargado de tratar de buscar el trayecto que va a tener, para poder conocer si esto traería algún problema a la tierra o su paso pasaría desapercibido.

Se dice que el viernes 19 de diciembre del 2025 el cometa 3I/ATLAS va a estar ubicado a una distancia de 1.797 unidades astronómicas, lo que quiere decir que estará a 268,9 millones de kilómetros. Por lo que la luz que emite podría tardar un poco más de 19 minutos en llegar hasta la tierra.