Esta es la mejor aplicación para ver series y películas GRATIS; no es MagisTV

Cada vez son más las series y películas que se estrenan en reconocidas plataformas de streaming, pero no todo el mundo tiene suscripción a todas las apps que están disponibles en la actualidad. Por eso, hay quienes han optado por usar apps ilegales que no solo podrían afectar su dispositivo, sino que le podrían traer algunos problemas.

Por eso, en esta oportunidad le presentamos esa aplicación con la que usted puede ver algunas series y películas totalmente GRATIS. Además, lo más importante, es legal, por lo que cuenta con todo lo necesario para funcionar sin problema en sus diferentes dispositivos móviles.

La app de streaming en la que puede ver películas y series GRATIS

Hace varias semanas se dio a conocer que MagisTV había quedado fuera del mercado, por lo que ya no funcionaba. Sin embargo, en su reemplazo, anunciaron una nueva plataforma llamada XuperTV, pero esta también es ilegal e instalarla podría ocasionarle problemas y hasta fallas en su dispositivo.

Pero esta no es la única opción, sino que existen otras en el mercado que son muy útiles y le permiten ver diferentes producciones totalmente gratis. Solo va a necesitar registrarse en la plataforma con un correo electrónico y una contraseña.

Se trata de PlutoTV, una aplicación totalmente legal en donde hay varias producciones de diferentes géneros, así como series y películas que le van a permitir pasar el rato sin tener que pagar mucho. Solo hay algunas que tienen un costo adicional, pero son pocas, por lo que más del 70% de su catálogo es 100% gratuito.

Hace parte del catálogo de contenidos de Paramount Global, por lo que todas las producciones son legales y al descargar la aplicación no va a tener ningún problema. Es decir que todo está en regla al usar este tipo de contenido; pese a eso, sí es importante que en todo momento cuente con conexión a internet para poder contar con una señal en HD y sin pausas.