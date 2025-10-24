Hace 117 años se inauguraron los desplazamientos aéreos en el mundo. Claro está, al principio para trayectos cortos, pero brindando la posibilidad de vivir una experiencia diferente y llegar de un lugar a otro en el menor tiempo posible.

Pasado el tiempo los vuelos internacionales se convirtieron en algo común y más asequible de lo que se pensaba hace un tiempo. Al día de hoy, el vuelo con el registro más largo es desde el aeropuerto John F. Kennedy International Airport (JFK) en Nueva York y el aeropuerto Singapore Changi Airport (SIN) en Singapur. Sin embargo, en pocos días se inaugurará la ruta más larga del mundo con un aproximado de 26 horas de trayecto.

¿Cuál será el vuelo más largo del mundo?

A partir del 4 de diciembre, entrará en operación la ruta aérea directa más larga del mundo, operada por China Eastern Airlines. El trayecto, que conectará Shanghái con Buenos Aires, será cubierto por modernos Boeing 777-300ER, aeronaves diseñadas para vuelos de ultra larga distancia, con capacidad para 316 pasajeros distribuidos en 6 suites de primera clase, 52 asientos en clase ejecutiva y 258 en clase económica.

El vuelo despegará del Aeropuerto Internacional de Pudong (Shanghái) con destino al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza, Buenos Aires), realizando una breve escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda. Esta parada, de aproximadamente dos horas, permitirá recargar combustible y relevar la tripulación sin que los pasajeros deban abandonar la aeronave.

Con una distancia superior a los 20.000 kilómetros y una duración cercana a las 26 horas de ida y 29 horas en el trayecto de regreso, este vuelo representa un hito en la historia de la aviación comercial por su extensión y exigencia técnica.

Los tiquetes ya se encuentran disponibles, la tarifa en clase económica tiene un costo aproximado de 1.715 dólares (unos 6,6 millones de pesos colombianos), mientras que la primera clase alcanza los 5.019 dólares, equivalentes a 19,4 millones de pesos colombianos.

