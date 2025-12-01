¿Joyce y Vecna se conocían? La extraña teoría de Stranger Things que tiene a los fanáticos especulando

El estreno de la primera parte de la última temporada de Stranger Things colapsó al mundo, Netflix se cayó y miles de fanáticos iniciaron a crear todo tipo de teorías sobre el final de la serie. Una de las revelaciones que llamó la atención de los fanáticos fue cuando se supo que Joyce y Vecna se conocían y eso ha desatado mucha especulación.

¡Alerta Spoiler!

Si aún no se ha visto la serie, lo invitamos a que no siga leyendo porque le vamos a hacer spoiler nivel Dios.

Mire también: Stranger Things 5: ¿cuánto dura cada episodio y cuándo podrá ver el episodio FINAL?

En el cuarto episodio de la primera parte de la última temporada de Stranger Things se conoce qué pasó con Max. Recordemos que ese personaje terminó en coma la anterior temporada.

Para quienes no recuerdan, Vecna seleccionó a Max y la convirtió en su cuarta víctima, se trató de un sacrificio para que se pudiera abrir la grieta que hay entre Hawkins y el upside down.

¿Joyce y Vecna se conocían?

Vecna se apoderó de la mente de Max, la dejó ciega, le quebró los huesos y la mató. Sin embargo, Eleven logró meterse en su mente y Max revivió, aunque nunca despertó.

En esta nueva temporada, Max sigue en coma, pero logra tener conexión con uno de los niños que secuestra Vecna y muestran qué ha pasado con ella en todo ese tiempo. Max está atrapada en los recuerdos de Henry Creel, Vecna, y recorrió para lograr salir de allí, sin embargo, no lo logró.

Hay una escena en especifico que despertó la atención de varios usuarios, pues en uno de los recuerdos de Henry se puede ver a Joyce, la mamá de Will y personaje clave en la trama de Stranger Things.

Lo curioso es que Joyce en ningún momento ha dicho que conozca a Vecna o al revés. A partir de ese momento, muchas teorías han recorrido redes sociales, algunos dicen que es probable que Henry, es decir Vecna, sea el papá de Will.

Los fanáticos que piensan que esta teoría es cierta aseguran que esa sería la razón por la que Vecna está obsesionado con Will. Además en ese recuerdo que Joyce está entregando folletos en el colegio.

Estos folletos eran para una obra y tenían varios cabos sueltos que los fanáticos iniciaron a adivinar. Lo primero es que la fecha era del 6 de noviembre, el mismo día que Will desapareció en la primera temporada y tres días antes de que Holly, hermana de Will, fuera secuestrada.