Así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras goleada de Nacional a Medellín

La fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025 dejó grandes emociones en el fútbol colombiano. En el clásico paisa, Atlético Nacional se impuso ante Independiente Medellín por un marcador de 5–2 en el estadio Atanasio Girardot. Con esta victoria, el conjunto verdolaga sumó tres puntos importantes que lo acercan al liderato del torneo, mientras que el “Poderoso” cayó al cuarto lugar.

El duelo fue vibrante de principio a fin, con un Nacional efectivo y dominante que aprovechó cada oportunidad frente al arco rival. El resultado, además de darle el triunfo en el clásico, movió la parte alta de la tabla y apretó la pelea por los cuadrangulares.

En otros resultados de la jornada, Bucaramanga venció 2–0 a Llaneros y se mantuvo firme en la cima. América de Cali superó 2–1 a Junior en el Pascual Guerrero, mientras que Fortaleza derrotó 2–0 a Pasto y continúa siendo una de las sorpresas del torneo. Por su parte, Deportes Tolima ganó 2–1 al Deportivo Cali, dejando al cuadro azucarero en una situación complicada de cara al cierre del campeonato.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la victoria de Nacional

En la parte baja, Unión Magdalena confirmó su descenso tras caer 1–0 frente a Once Caldas, y acompañará a Envigado en el Torneo BetPlay 2026. La lucha por mantenerse en la máxima categoría terminó para el conjunto samario, que no logró revertir una temporada llena de tropiezos.

La próxima fecha será clave para definir los clasificados a los cuadrangulares semifinales, con varios equipos separados por pocos puntos en la tabla. Cada encuentro será crucial para la etapa final, especialmente para aquellos que buscan entrar entre los ocho mejores o asegurar su permanencia.