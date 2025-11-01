Hora y dónde ver en VIVO Real Madrid vs. Valencia C.F; Llegó la jornada 11 de La Liga EA Sports

La Liga EA Sports llegó a su fecha 11, por lo que cientos de personas están al tanto de todo lo que pasa con el Real Madrid, uno de los equipos con mayor número de seguidores en todo el mundo. Pues, después de ganar el importante encuentro deportivo contra el Barcelona en uno de los clásicos más relevantes, que estuvo lleno de varias jugadas polémicas.

Ahora, el Santiago Bernabéu nuevamente será el escenario perfecto para recibir a Valencia y poder quedarse con los tres puntos. Sin embargo, ellos vienen con sed de triunfo, después de perder su último partido ante el Villarreal con un 2-0.

HORA y DÓNDE ver Real Madrid vs. Valencia en VIVO

Este es uno de los partidos más importantes que se va a realizar este fin de semana, por lo que el Real Madrid se enfrenta al Valencia este sábado primero de noviembre del 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 3:00 p.m. En esta oportunidad, las personas interesadas van a poder seguir el minuto a minuto del partido entre el Real Madrid vs. Valencia en VIVO, lo pueden hacer por medio del canal ESPN+, ESPN App o en ESPN Deportes.

Hay quienes dicen que en este encuentro se juega un todo por el todo, por lo que Valencia se encuentra en el puesto 18 de 20. No ha tenido un buen periodo, pues no se está en las últimas posiciones, sino que también, busca subir un poco para poder avanzar a las siguientes rondas en el juego.

Por otro lado, el panorama del Real Madrid es totalmente distinto, por lo que tiene 27 puntos y de los 10 partidos que ha jugado, ganó nueve de ellos. Además, sus últimos encuentros deportivos han sido en casa, por lo que quieren aprovechar esto al máximo para poder seguir avanzando de la mano de todos los hinchas merengues que están emocionados de acompañarlos.

🙌 ¡Adivina el resultado 🆚 @valenciacf y gana una camiseta del @RealMadrid! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2025

Faltan aún varios encuentros deportivos, pero sin duda el gran líder es el Real Madrid con 27 puntos, pero de cerca lo sigue el Villarreal con 24. Quienes lograron obtener una victoria con un resultado 4-0 en su enfrentamiento de este sábado en la mañana contra el Rayo Vallecano.