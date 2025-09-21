El EA Sports FC26 llega para deleitar a todos los amantes de los videojuegos de fútbol desde las consolas.

El EA Sports FC26 es uno de los videojuegos más esperados de este año. Como en cada temporada, esta saga llega con una nueva entrega, y la ambición de volver a enamorar a los amantes del fútbol a nivel mundial.

Falta muy poco para su salida oficial, por lo que la expectativa está por todo lo alto, sin embargo, muchos han aprovechado para jugar este título de manera anticipada, y usted puede ser uno de ellos.

Si no sabe como, aquí les contamos todos los detalles de como puede disfrutar de este videojuego de fútbol antes que nadie.

Así puede jugar al EA Sports FC26 antes que nadie

Después del poco éxito que tuvo el FC25, desde EA Sports han buscado reconectar con las bases del videojuego con el objetivo de volver a encantar a los amantes del fútbol.

Para ello, los desarrolladores se han esforzado con el objetivo de brindar a sus jugadores la esencia de títulos anteriores que contaron con éxito, y un realismo nunca antes.

Aunque otros han abandonado el barco, miles de ‘gamers’ confían en que este videojuego vuelva a cautivar, y brille con cada uno de sus modos de juego.

Sin embargo, si no quiere gastar dinero y decepcionarse con este videojuego, puede probar este título sin comprarlo, e incluso hacerlo de manera anticipada a su lanzamiento.

Oficialmente este título saldrá al mercado el próximo 26 de septiembre, pero, desde EA Sports se ofrece una versión de prueba que ya puede disfrutar.

Para ello solo necesita una suscripción a EA Play, lo que le permitirá tener una prueba de 10 horas, hasta el momento de salida del juego.

Con esto podrá probar el videojuego para saber si será de su gusto, y además adelantar su equipo en Ultimate Team.

¿Cuánto cuesta esta suscripción?

Si desea disfrutar de este videojuego de manera anticipada, puede verificar los precios oficiales en la página de EA Sports.

Sin embargo, podemos adelantarle que los costos según la plataforma pueden empezar a rondar desde 5,99 dólares por el mes de este título.

Indudablemente, la expectativa por el EA Sports FC26 es total, por lo que miles de personas confían en que este título vuelva a cautivarlos en su lanzamiento el próximo 26 de septiembre.