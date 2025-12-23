Revelan la duración de los capítulos del volumen 2 de ‘Stranger Things 5’: prepárese para maratonear

‘Stranger Things 5’ ha sido uno de los mejores acontecimientos de la televisión en este 2025. La icónica serie ha llegado a su fin, y miles de fanáticos esperan por ver lo que será el gran cierre de esta trama que ha marcado época.

Durante inicios de este mes de diciembre se lanzó el primer volumen de esta última temporada, y la emoción fue total, por lo que la expectativa por los 2 volumenes restantes es sumamente alta.

Más noticias: Así puedes activar y personalizar tu WhatsApp con el modo ‘Stranger Things’: es muy fácil

La llegada del volúmen 2 está sumamente cerca, e incluso este 22 de diciembre se reveló la duración de cada uno de los capítulos, y aquí les contamos todos los detalles.

Duración de los capítulos del volúmen 2 de ‘Stranger Things 5’

Para nadie es un secreto que ‘Stranger Things’ ha generado gran emoción en los últimos años. Desde su lanzamiento, miles de fanáticos se han mostrado claramente emocionados por la que, para muchos, es una de las mejores series de la historia.

La emoción de esta serie ha sido notable sobre todo en este 2025, luego de la salida del primer volúmen de la temporada número 5.

Los capítulos de esta primera parte fueron divididos de la siguiente manera:

Capítulo Uno: ‘The Crawl’ – 1 hora y 8 minutos

Capítulo Dos: ‘The Vanishing of Holly Wheeler’ – 54 minutos

Capítulo Tres: ‘The Turnbow Trap’ – 1 hora y 6 minutos

Capítulo Cuatro: ‘The Bridge’ – 1 hora y 23 minutos

Varios fanáticos disfrutaron de esta producción, y quedaron sedientos de más acción, la cual se repetirá en este mes de diciembre, con los volúmenes 2 y 3.

El número 2 saldrá este próximo 25 de diciembre, y contará con un total de 3 capítulos, e incluso ya se conocen los títulos y la duración de los mismos:

Capítulo Cinco: ‘Shock Jock’ – 1 hora y 8 minutos

Capítulo Seis: ‘Escape from Camazotz’ – 1 hora y 15 minutos

Capítulo Siete: ‘The Bridge’ – 1 hora y 6 minutos

Estas partes de la quinta temporada saldrán el próximo 25 de diciembre, mientras que la última parte será lanzada el 31 del mismo mes.

Más noticias: Fecha y hora exacta del estreno de Stranger Things Vol 2 en Netflix; los últimos capítulos de la serie

Claramente, cada uno de estos episodios pueden ser vistos a través de Netflix, al tratarse de una producción de esta plataforma.

Cabe aclarar que aun así, para ello debe tener una suscripción a esta plataforma, para poder así acceder a estos contenidos.