Fecha y hora exacta del estreno de Stranger Things Vol 2 en Netflix; los últimos capítulos de la serie

Ya dieron a conocer todas las novedades sobre todo lo que serán los últimos episodios de Stranger Things 5 Vol. 2. Por lo que en redes sociales ya revelaron los primeros avances de la serie, pero también todo lo relacionado con lo que será la gran final, para la cual faltan muy pocos días.

La primera parte de la última temporada se estrenó el pasado 26 de noviembre del 2025 y ya se dieron a conocer todos los nuevos adelantos de lo que será el volumen dos. Según dio a conocer Netflix, los nuevos episodios de Stranger Things se van a estrenar el próximo jueves 25 de diciembre del 2025, en la celebración de Navidad.

En esta oportunidad, serán solo tres episodios, cada uno de una duración aproximada de una hora y unos minutos más, pero esto no ha sido confirmado del todo. Lo que sí mencionan es que el último capítulo tendrá aproximadamente dos horas, lo que quiere decir que será la gran sorpresa, en donde van a transmitir la batalla final.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘Stranger Things 5’ Vol. 2?

Los hermanos Duffer se encargaron de no dejar nada a la imaginación, por lo que en redes sociales no han dado a conocer muchos detalles de lo que serán los últimos episodios de la serie. En los dos adelantos que están disponibles en redes sociales, se puede ver que Vecna tiene a todos los niños, mientras que todos están a la expectativa de la gran batalla.

Según se dio a conocer en la plataforma, los siguientes episodios de Stranger Things se van a dar a conocer el 25 de diciembre del 2025 y van a estar disponibles desde las 8:00 p.m., hora Colombia. En esta oportunidad, nuevamente van a aumentar la capacidad de la plataforma, con el fin de que todas las personas puedan ver el contenido sin problema.

Después de esto, solo restaría un episodio, el cual se va a lanzar el próximo 31 de diciembre del 2025 en todo el mundo a las 8:00 p.m., hora Colombia. Pero eso no es todo, porque hay algunas ciudades en Estados Unidos y Canadá en donde tendrá transmisión exclusiva en salas de cine, pero esto aún no lo han anunciado en LATAM.