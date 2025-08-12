Revelan cuándo se jugaría clásico aplazado entre Millonarios y Santa Fe: día y hora

Millonarios y Santa Fe, protagonistas de la rivalidad capitalina, no pudieron disputar la siguiente fecha del Fútbol Profesional Colombiano. El calendario marcaba un enfrentamiento entre ambos, pero tuvo que ser aplazado.

Debido a cuestiones de seguridad en la capital, Millonarios y Santa Fe tuvieron que aceptar el aplazamiento de este partido.

Por el momento se desconocía cuando se llevaría a cabo. Sin embargo, ya se sabe cuando se viviría este nuevo capítulo del clásico capitalino.

¿Cuándo se jugará el Millonarios vs Santa Fe?

Luego de los graves inconvenientes vividos en el Movistar Arena el pasado 6 de agosto, la seguridad en Bogotá ha sido uno de los mayores temas de debate.

Estas riñas provocaron la suspensión del concierto de Damas Gratis. No obstante, también hizo que se optara por posponer el clásico capitalino que estaba pautado para esta misma semana.

Luego de largos debates, con el fin de evitar mayores inconvenientes de seguridad, además de para cuidar la integridad de los aficionados y del encuentro, se prefirió posponer este choque.

A pesar de dicha decisión, no se había revelado cuando se jugaría este encuentro, lo que generaba grandes dudas, sobre todo por lo ajustado del calendario.

No obstante, ya se conocería la fecha en la que se llevará a cabo este partido. Según César Augusto Londoño, este clásico se llevará a cabo el próximo 25 de octubre.

Confirmado, el clásico Santa Fe vs Millonarios, que se aplazó de la fecha 7, será el 25 de octubre a las 18:20 en el Campin. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 12, 2025

La hora de dicho encuentro será a las 6:20 en el estadio El Campín, y la localía es para Independiente Santa Fe. De hecho, el ‘león’ no ha dejado de vender la boletería para este choque.

Este choque entre ambos equipos será un nuevo capítulo en la rivalidad capitalina, en un choque clave para los dos clubes desde el campo.

¿Cuándo será el próximo partido de ambos?

Ante la suspensión del clásico capitalino, ambos equipos tendrán que esperar algunos días más para disputar su próximo encuentro.

En el pasado fin de semana, Millonarios igualó a 3 ante Deportivo Cali, en lo que fue la obtención del primer punto de este semestre 2025-II.

Mientras que por otro lado, Independiente Santa Fe cayó derrotado como visitante por Atlético Bucaramanga.

El próximo choque de Santa Fe será el 19 de agosto ante Envigado, mientras que Millonarios se medirá el 17 del mismo mes a Deportes Tolima.