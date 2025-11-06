Millonarios F.C anunció que Leo Castro sufrió fuerte lesión durante el entrenamiento ¿Qué le pasó?

En las últimas horas, Millonarios F.C. anunció una baja para su partido de este viernes contra Envigado y la noticia sorprendió a todos los hinchas del equipo albiazul. Según mencionaron en su informe médico, el reconocido futbolista, Leo Castro, se lesionó durante el último entrenamiento y prendió las alarmas en todo el cuerpo técnico.

El deportista es uno de los que más se destaca en cada uno de los encuentros deportivos de los embajadores. Por lo que hay quienes dicen que ya es uno de los ídolos, con 51 goles en los 113 partidos que ha podido disputar con la camisa de los embajadores.

Sin embargo, durante el mes de marzo el jugador tuvo una fuerte lesión en medio de un encuentro deportivo, lo que lo llevó de inmediato a los quirófanos. Seguido de esto, tuvo que abandonar las canchas durante varios meses, hasta septiembre del 2025, cuando volvió a jugar después de varias jornadas de recuperación.

Millonarios F.C informó que Leo Castro se lesionó

Aunque, al parecer, el jugador ya se encontraba bien físicamente, en la tarde de este jueves seis de noviembre del 2025, Millonarios F.C informó en sus redes sociales que Leo Castro, delantero del equipo, sufrió una nueva lesión. Al parecer, todo se dio durante el último entrenamiento del grupo antes de que viajar a la fecha 19 del todos contra todos.

Leo Castro sufrió una distensión en su bíceps femoral de la pierna derecha, algo que de inmediato lo dejó fuera de la convocatoria del partido del próximo viernes 7 de noviembre del 2025. Además, no se conoce cuánto tiempo adicional estaría fuera de los escenarios deportivos, ya que su incapacidad, es según evolución médica.

El cuerpo médico ya estaría trabajando de lleno en todo el proceso de recuperación del futbolista, por lo que espera presentar mejorías en los próximos días. Mientras tanto, va a seguir teniendo un entrenamiento especial, con el fin de no afectar su proceso de rehabilitación.

Millonarios está muy cerca de quedar eliminado de la Liga Bet Play 2025-2, por lo que actualmente se encuentra en el puesto 13 con 22 puntos y cuatro goles en contra. Así que necesita ganar contra Envigado, si quiere subir un poco y tener la posibilidad de estar entre los ocho.