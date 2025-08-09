Millonarios reveló parte médico de Llinás y De Amores: ¿cuánto tiempo estarán de baja?

Millonarios vivió una nueva fecha del fútbol colombiano durante el pasado 8 de agosto. El equipo capitalino logró sumar su primer punto en este semestre, luego de igualar a 3 ante el Deportivo Cali.

Este partido presentó una amplia cantidad de emociones, aunque también dejó sensaciones negativas para el ‘embajador’ debido a inconvenientes físicos vividos por 2 jugadores.

Andrés Llinás y Guillermo de Amores tuvieron que retirarse por lesión, y aquí les contamos su tiempo de baja, además de nuevos detalles sobre sus problemas físicos.

¿Cuánto tiempo estarán de baja Llinás y De Amores?

Millonarios llegaba al parte ante Deportivo Cali con la obligación de sumar. Luego de haber caído derrotado en sus primeros encuentros, los hinchas confiaban en ver una victoria por parte del ‘embajador’.

Si bien esto no pudo ser así, el ‘embajador’ si logró sumar su primera unidad, en un partido que acabó 3-3, con una cantidad impresionante de emociones.

Sin embargo, el panorama tuvo un final ciertamente agridulce para Millonarios, el equipo capitalino perdió en el camino a Guillermo de Amores y Andrés Llinás.

En el caso del guardameta, este era su debut con el equipo capitalino, pero no pudo ser completado debido a lesión. Según el parte médico revelado por el club, el arquero no tendría lesiones graves.

Esto se pudo ver en una tomografía computarizada que arrojó resultados normales, aunque quedará pendiente de observación, por lo que podría requerir algunos días de baja.

Por otro lado, el caso más preocupante fue el de Andrés Llinás. El reconocido defensor de Millonarios sufrió una grave fractura en el cuello de su pie izquierdo.

Dicha lesión implicaría una baja de aproximadamente 3 meses, por lo que Millonarios tendría que lidiar por un buen tiempo con esta ausencia en su defensa.

¿Cuándo volverá a jugar Millonarios?

Claramente ambos casos presentan afectaciones para el equipo capitalino, el cual deberá echar mano a su banco de suplentes para solventar las ausencias.

Aun así, Millonarios confía en recuperar rápidamente a De Amores, y también a otras piezas clave como Mackalister Silva y Leonardo Castro.

El próximo partido de Millonarios tendrá lugar el próximo 17 de agosto ante Deportes Tolima, al recordar que el clásico capitalino ante Santa Fe fue suspendido tras los recientes inconvenientes en el Movistar Arena.