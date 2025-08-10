Atlético Bucaramanga derrotó a Santa Fe: así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-II

Atlético Bucaramanga le amargó la noche a Independiente Santa Fe el pasado 9 de agosto. El equipo capitalino llegaba con la ambición de puntuar en una nueva jornada del fútbol colombiano, sin embargo, los santandereanos se impusieron.

Aunque el partido comenzó favorablemente para el ‘león’, el verde y amarillo consiguió remontar las acciones y poner un marcador final de 2-1.

Por ello, a continuación les mostramos como quedó la tabla de clasificación luego de un partido entre dos equipos claves del fútbol colombiano.

Una remontada con chicana incluida

Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe han protagonizado varios choques claves en el fútbol colombiano en los últimos semestres.

Santandereanos y capitalinos son, de hecho, dos de los campeones más recientes del balompié local, e incluso, el Bucaramanga derrotó a Santa Fe en la final que le dio su primera estrella.

De hecho, así aprovechó la fanaticada santandereana para recordárselo a Santa Fe, con una pancarta que tuvo chicana incluida.

En la grada del estadio se pudo ver una escritura que marcaba “en tu casa fui campeón’, además de recordar la fecha de aquella lluviosa noche de 2024.

Dejaré esto por acá 🥹🫢 pic.twitter.com/QdhTPFQKp8 — M E L I ❤️‍🔥 (@MelissaBaezC) August 10, 2025

En el marco del partido, Bucaramanga recordó también aquella victoria con un marcador de 2-1, gracias a un doblete de Luciano Pons.

Este choque se mantuvo igualado, pero finalmente se definió en los últimos 10 minutos, con un tanto de Pons a los 81 minutos de acción.

Esta victoria deja bien posicionado al Atlético Bucaramanga en la tabla, por lo que aquí les dejamos el panorama.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II

1- Junior de Barranquilla – 13 puntos

2- Atlético Nacional – 11 puntos

3- Llaneros – 11 puntos

4- Deportes Tolima – 10 puntos

5- Fortaleza – 9 puntos

6- Independiente Santa Fe – 9 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 7 puntos

8- Independiente Medellín – 7 puntos

9- Deportivo Pereira – 7 puntos

10- Deportivo Cali – 6 puntos

11- Deportivo Pasto – 5 puntos

12- Envigado – 5 puntos

13- Boyacá Chicó – 5 puntos

14- La Equidad – 5 puntos

15- Unión Magdalena – 5 puntos

16- Alianza – 5 puntos

17- América de Cali – 4 puntos

18- Rionegro Águilas – 4 puntos

19- Once Caldas – 2 puntos

20- Millonarios – 1 punto