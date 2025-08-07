Riñas entre barras bravas en Movistar Arena cancela concierto de Damas Gratis: videos y más

La noche del pasado 6 de agosto preocupó a miles de personas en el Movistar Arena. Este ‘venue’ vivió una jornada llena de riñas y heridos luego de graves enfrentamientos por parte de barras bravas dentro de las instalaciones.

En un principio, este lugar iba a recibir el show de Damas Gratis, un grupo argentino de cumbia villera, el cual no pudo presentarse debido a estos graves inconvenientes.

Más noticias: The Offspring y todos los conciertos de rock que habrá en el Movistar Arena en el 2025

Particularmente, este hecho preocupa a muchos por la seguridad en los conciertos, pero también marca un precedente oscuro en la historia de los shows en Colombia.

La cancelación del concierto de Damas Gratis

Damas Gratis es uno de los grupos musicales más prominentes dentro de las barras bravas del fútbol. Esta agrupación ha brindado su ritmo a varias canciones y canticos que son adorados por los amantes del balompié.

Gracias a esta popularidad, el show de Damas Gratis en Bogotá pautado para el pasado 6 de agosto era uno de los más esperados.

Sin embargo, este concierto no pudo llevarse a cabo, frente a la gran decepción de miles de personas quienes además vivieron el peligro de los hechos suscitados dentro del Movistar Arena.

Grupos de barras bravas se enfrentaron dentro del Movistar Arena, lo que causó varios destrozos dentro del ‘venue’, además de un reporte parcial de 4 heridos y 1 fallecido.

Más noticias: ‘Mamá, estoy triunfando Fest’: así puede inscribirse y tocar en el Movistar Arena

Estos hechos se hicieron rápidamente virales en redes sociales, lo que hizo que miles de personas repugnaran lo sucedido y marcaran esto como un acto vergonzoso.

Por su parte, la agrupación se mostró claramente decepcionada por lo sucedido, e incluso Pablo Lescano, cantante del grupo, aseguró que Colombia “le rompió el corazón”.

Mientras tanto en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena. pic.twitter.com/tgkeSFpw4P — Ivan Rene Cartagena (@IVANRENECS) August 7, 2025

Se pusieron picante los muchachos en colombia en la previa del show de #DamasGratis en el #MovistarArena de #Bogotá pic.twitter.com/rflkkzJFkM — Agustín (@Agustin_10Cabj) August 7, 2025

#DamasGratis "Definitivamente, el dolor de mis amigas me duele más que el mío, ojalá pudiera tenerlas a salvo…" 🔪💔pic.twitter.com/DXm67S1kiP — Luisita ℬermúdez G.  (@luisa_bermdez) August 7, 2025

Gracias por la logística @MovistarArenaCo . Hoy en la previa del concierto de #DamasGratis, desadaptados entraron irrumpiendo las puertas, adentro todo un caos. @PoliciaColombia, no hacen nada. pic.twitter.com/II7eq8RbO2 — ✧¡Steve!✧ (@StevGuerrero) August 7, 2025

Sin lugar a dudas, esto marca un episodio oscuro dentro de la historia de los conciertos en Colombia, en un show que no pudo darse por culpa de la violencia.