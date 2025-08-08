¿Reprogramarán concierto de Damas Gratis? Promotora dio anuncio al respecto

El cancelado concierto de Damas Gratis en Bogotá sigue siendo noticia. En este caso, después de los lamentables hechos del pasado 6 de agosto, la promotora del evento se pronunció en rechazo de lo sucedido.

Del mismo modo, SILRA Eventos y Producciones reveló detalles sobre lo sucedido, y de la posibilidad de reprogramar este concierto.

A continuación les contamos lo ocurrido y la información revelada por parte de la promotora del evento en comunicado oficial.

¿Se reprogramará el concierto de Damas Gratis en Bogotá?

El show de Damas Gratis en el Movistar Arena era uno de los más esperados en Bogotá en este 2025. El grupo de cumbia villera argentina se preparaba para dar un gran concierto ante sus fans.

Esta banda que ha acompañado a miles de fanáticos de manera destacada, buscaba emocionar a todos sus seguidores en un marco imperdible.

Sin embargo, esta cita se convirtió en una batalla campal entre barras bravas, lo que hizo que este concierto se cancelara.

Estos hechos lamentablemente dejaron un saldo de 4 heridos y 1 fallecido, en un capítulo oscuro en la industria del entretenimiento en Colombia.

Aun así, los fanáticos esperaban a poder conocer mayores detalles de lo ocurrido, y a su vez confiar en una posible reprogramación de este show.

Sin embargo, SILRA Eventos y Producciones, promotora del evento dejó de lado esta posibilidad de manera categórica.

A través de un comunicado, esta empresa expresó su rechazo ante lo ocurrido, y las actitudes violentas de quienes asistieron al show.

La organización agradeció la comprensión por parte de los asistentes a este concierto. Sin embargo, expresaron que al tratarse de al ser un hecho violento ajenos, no se reprogramará este show.

Crédito: Redes sociales.

Esto ha decepcionado a muchos fanáticos, aunque el foco de atención se ha centrado en reprobar los actos violentos que se vivieron en el Movistar Arena.

Se espera que en las próximas semanas se avance no solo en la reparación del ‘venue’, sino también en la investigación de los hechos, para así judicializar a los responsables de estas lamentables riñas.

Finalmente, SILRA Eventos y Producciones también afirmó su compromiso con el público, por lo que se mostraron abiertos a dar respuesta a cualquier tipo de inquietud respecto a lo sucedido.