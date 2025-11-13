¿En qué puesto terminó Millonarios en la tabla de la Liga BetPlay 2025-II?

Millonarios terminó su participación en la Liga BetPlay 2025-II tras haber tenido una de sus temporadas más irregulares de los últimos años. El equipo bogotano no logró mantener el nivel que en otros torneos lo había llevado a pelear títulos y terminó quedando fuera de los cuadrangulares semifinales, un golpe duro para la hinchada azul.

El 2025 fue un año difícil para el conjunto embajador, marcado por la inestabilidad, los cambios en el banquillo y la salida de figuras importantes, como la del ídolo Radamel Falcao García.

El equipo mostró altibajos en su rendimiento, con algunos momentos de buen juego, pero sin la constancia necesaria para sostener una campaña exitosa. A lo largo del torneo, Millonarios no logró imponer su estilo ni hacerse fuerte en casa, lo que terminó costándole puntos valiosos en la clasificación.

Durante gran parte del semestre, el rendimiento del conjunto embajador estuvo por debajo de las expectativas. La falta de resultados, los cambios en el cuerpo técnico y la salida de varios jugadores importantes afectaron el desempeño general del equipo. Su bajo rendimiento en la fase de todos contra todos lo dejó sin opciones de pelear por el título y con la obligación de pensar desde ya lo que será el 2026.

Millonarios terminó en el puesto 11 con 26 puntos

Después de las 20 fechas disputadas, Millonarios cerró el campeonato en la casilla 11 de la tabla con 26 puntos. Aunque en la última jornada consiguió una victoria por 1–2 frente a Boyacá Chicó en Tunja, el resultado no fue suficiente ni siquiera para acercarse al grupo de los ocho clasificados.

El conjunto azul ya había quedado eliminado la fecha anterior, tras empatar con Envigado, y el triunfo en el cierre solo sirvió para maquillar un poco una campaña decepcionante. Aun así, el equipo mostró carácter al ganar con un jugador menos y resistir en los minutos finales, evitando despedirse con una derrota.

Con este resultado, Millonarios cierra un año sin títulos y sin finales. El club espera asegurar un cupo internacional a través de la tabla de reclasificación, pero el balance general del 2025 deja más dudas que certezas. El reto ahora será reconstruir el proyecto y recuperar la identidad competitiva que en otros tiempos lo llevó a ser protagonista del fútbol colombiano.