Reconocido árbitro colombiano fue suspendido de por vida por decisión de la Comisión Arbitral

Hace varios años, el tema de los árbitros colombianos se convirtió en un tema polémico, por lo que en muchas oportunidades se ha hablado sobre las jugadas polémicas que se han visto en las canchas, pero en ocasiones el arbitro pasa por alto.

Aunque en varios de estos casos todo pasa desapercibido, en las últimas horas la decisión de la Comisión Arbitral sobre el futuro de una de las autoridades más importantes del fútbol sorprendió a todos.

Debido a las frecuentes polémicas decisiones de uno de los árbitros más reconocidos en el país, se tomó la decisión de que este saliera de las canchas de forma definitiva. Lo que quiere decir que no podrá volver a pitar ninguno de los encuentros deportivos a nivel nacional ni internacional.

Árbitro fue sancionado y no podrá volver a pitar partidos oficiales

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que quiere acabar con estas polémicas en el fútbol profesional colombiano. Por lo que tomó una decisión radical respecto al futuro de uno de los árbitros más conocidos a nivel nacional.

Se trata de el arbitrol, Jhon Hinestroza, quien fue suspendido de por vida, por lo que quedó totalmente inhabilitado para poder volver a pitar un partido oficial profesional. Esto incluye todos los encuentros deportivos en La Liga, la Copa, La Superliga o torneos de la A o de la B.

🚨NO VA MAS 🚨 Confirmado ,Jhon Hinestroza quien venía sancionado hace un año por una mala decisión ,ya no hace parte de los árbitros profesionales de nuestro país ,fue borrado del panel y nunca más lo veremos en los estadios del fútbol profesional . pic.twitter.com/PU42ZlbXBL — JUZGANDO🟨🟥JUECES (@JUZGANDOJUECES) December 20, 2025

Todo esto después de que hace aproximadamente un año, en el 2024, el árbitro tomara una decisión al parecer equivocada en el encuentro Once Caldas vs. Deportes Tolima, lo que hizo que se formara toda una polémica entre los amantes de los equipos.

En ese momento, al parecer se cometió una infracción en donde hubo una mano clara a favor del Once Caldas que habría sido sancionada de forma incorrecta, algo que generó toda una polémica y que, según dicen muchos, habría cambiado la historia del torneo. Desde entonces, el árbitro dejó de ser convocado en los partidos oficiales a nivel nacional, hasta ahora.

Según mencionan, el árbitro no se volvería a ver en los estadios de fútbol a nivel profesional, por lo que ya no haría parte del grupo oficial de árbitros que participan en todos los torneos en Colombia. Por ahora, no se sabe si él va a apelar esta decisión o si, por el contrario, la acepta, teniendo en cuenta que esto marcaría el fin de su carrera.