Así puede crear su propia ‘polaroid’ viral junto a su artista favorito con IA: sencillos pasos

En los últimos días las fotografías tipo ‘polaroid’ han tomado gran viralidad. Cientos de personas han protagonizado un ‘trend’ donde gracias a la IA han podido crear imágenes junto a sus famosos favoritos.

Varios usuarios han sido capaces de vivir su sueño de tomarse una fotografía junto a su ídolo, incluso al punto de devolver a la vida a distintas leyendas de la música.

Si usted aun no ha sido de los que han sido parte de este ‘trend’, les contamos aquí paso a paso como crear su propia ‘polaroid’ con su artista.

La viralidad de sus fotos ‘polaroid’ junto a su artista favorito

El crecimiento de la tecnología en los últimos años ha sido notable. Miles de personas han podido disfrutar de varios avances destacados que han dado paso a facilitar las tareas cotidianas.

La llegada de la inteligencia artificial ha sido uno de estos grandes pasos en la vida de los seres humanos, al punto de materializar fácilmente algunas ideas que en años anteriores parecían imposibles.

Un ejemplo de esto son las famosas fotografías en formato ‘polaroid’ que se han viralizado en los últimos días.

Distintos fanáticos de la industria musical han aprovechado la inteligencia artificial para dar vida a su sueño de tomarse una foto con su ídolo.

Incluso con artistas fallecidos, varios fans han llenado las redes sociales con fotos de formato ‘polaroid’ junto a auténticas leyendas.

Me aloqué con ese prompt de #Gemini para hacer las polaroid con mis celebrity crushes. Acá con Dua Lipa, Mary Earps, Angeline Armstrong e Ingrid Engen. pic.twitter.com/evLGhRCHkq — Ramis OS (@Mr_Scholex) September 12, 2025

Aunque puede parecer algo avanzado de la tecnología, es muy sencillo, y aquí les contamos como puede hacer la suya propia.

¿Cómo crear su propia versión?

Estas fotografías pueden ser creadas gracias a Gemini, la inteligencia artificial de Google. Esta IA puede hacer estas imágenes gracias a instrucciones muy sencillas.

El paso a paso es la siguiente:

1- Entrar a Gemini

2- Buscar la nueva opción de ‘Nano Banana’

3- Elegir la opción de cargar fotografías, y escoger las 2 personas con las que desea hacer el montaje

4- Subir los archivos

5- Escribir las siguientes instrucciones: “Toma una foto tomada con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal, sin un sujeto o propiedad explícitos. La foto debe tener un ligero desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash de una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies las caras. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas. Las dos personas deben abrazarse”

6- Obtenga la imagen

Sin dudas, se trata de un paso a paso muy sencillo con el que puede hacer realidad el sueño de muchos fans.