La verdad detrás del video viral en el que capturan a ‘Pikachu’ durante protestas en Turquía

En medio de las recientes protestas en Turquía, una imagen en particular se volvió viral en redes sociales. Se trata de un supuesto manifestante disfrazado de Pikachu siendo capturado por la policía antidisturbios.

Esta escena insólita rápidamente se convirtió en una de las más virales de los fuertes disturbios, generando miles de reacciones y comentarios en plataformas como X y Facebook. Sin embargo, la realidad detrás de esta imagen es muy diferente a lo que muchos creen.

Las protestas surgieron a raíz de la detención del alcalde de Estambul, el principal opositor del presidente Recep Tayyip Erdogan. En un intento por sofocar las manifestaciones, las autoridades turcas tomaron medidas drásticas, incluyendo la detención de periodistas y la represión de las movilizaciones. En este contexto, la imagen del “Pikachu detenido” captó la atención mundial.

Si bien en las protestas sí se registró la presencia de un manifestante disfrazado de Pikachu, la imagen más compartida en redes sociales no es real. Según el portal VerificaRTVE, la fotografía en la que se ve a la policía antidisturbios persiguiendo a Pikachu fue generada por inteligencia artificial (IA).

Real videos of someone dressed as Pikachu at protests in Turkey are being shared, but THIS image is NOT authentic.

Experts from GetReal Labs have analysed the photo and found “strong evidence of synthesis”.

One of the telltale signs is the misspelled text on the police van. pic.twitter.com/OzOOxMD6Vk

