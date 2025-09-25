¡Veo esa cámara! ¿Joven que se salvó de ser robado en Bogotá con parkour mintió? Esta es la verdad

Bogotá fue protagonista de un video viral en los últimos días. A través de las redes sociales se hizo sumamente popular una grabación donde se veía a un joven ser amenazado de robo con un cuchillo.

La particularidad de esta situación fue que el protagonista del video fue atacado mientras practicaba parkour, y de hecho, utilizó este deporte de riesgo para escapar de la situación.

Ante la viralidad de esta situación, Julián Cruz, protagonista del video, nos visitó en El Gallo, y reveló la verdad de esta grabación.

El joven escapó de un robo en Bogotá con parkour

Para nadie es un secreto que la seguridad es uno de los temas actuales de debate en Bogotá. Numerosos capitalinos son amenazados por robo.

Varios han perdido sus objetos de valor, lo que ha hecho que muchos vayan por las calles de la ciudad con gran precaución.

Justamente, una de estas situaciones se hizo viral gracias a una grabación en el Puente de Soacha. El usuario de Instagram @julianpks, publicó un video donde se lo vio ser amenazado de robo. En el video se ve a un hombre sacar un cuchillo y decirle al protagonista “¡Veo esa cámara!”

Este post se fue rápidamente viral. No obstante, este video tuvo la particularidad de que el joven escapó de esta situación con parkour.

La situación sorprendió a muchos, e incluso preocupó a varios por la salud de este protagonista, quien demostró sus dotes para este deporte de riesgo.

No obstante, Julián Cruz nos confesó en El Gallo de Radioacktiva la verdad de este icónico momento viral que tuvo lugar en el Puente de Soacha.

El protagonista de la grabación expresó que este hecho fue falso, y que realmente fue actuado en conjunto con un amigo.

Esto tomó por sorpresa a muchos, aunque, el joven explicó que hizo esto para visibilizar este tipo de robos, ya que está basado en hechos reales.

La fama del ‘Spiderman Bogotano’

Aunque este fue un gran video viral, no es la primera vez que Julián protagoniza un momento de este índole en redes sociales.

Este joven se ha dedicado al parkour, y ha estado en varios videos que le han ganado el apodo del ‘Spiderman Bogotano’.

Sin dudas, este deporte de riesgo ha tomado gran popularidad en el último tiempo, y aunque en este caso todo fue actuado, Julián Cruz demostró que es de utilidad incluso para escapar de un robo.