El ‘firulais patriota’: perro se hace viral por cantar el himno nacional junto a Fuerzas Militares

Año tras año varios animales son fenómeno viral. Gatos, perros u otras especies de animales han sido capaces de protagonizar momentos imborrables del internet, las cuales han desatado risas y ternura en los internautas.

Estos momentos se han dado alrededor de todo el mundo, gracias a momentos insólitos o curiosos protagonizados por parte de distintos animales.

Colombia claramente no ha sido la excepción, y de hecho, en los últimos días surgió un nuevo momento que se hizo viral en TikTok y en demás redes sociales.

El ‘firulais patriota’ que canta el himno nacional y se hizo viral

Sin lugar a dudas, uno de los elementos más patriotas e importantes de la soberanía de un país es su himno nacional. La melodía y la letra de su himns son reconocidos de manera indudable por parte de los habitantes de su país.

Estas composiciones son fielmente respetadas en el país, e incluso más por parte de fuerzas de policía, militares, o demás organizaciones que defienden a su nación.

Esto se ve de manera clara en Colombia, donde varias instituciones cantan el himno nacional diariamente, para honrar a su país.

Aunque esto pasa cada día, uno de estos momentos se hizo viral en las redes sociales, en un hecho que tuvo lugar en las Fuerzas Militares de Colombia.

En un video de TikTok publicado por el usuario @yo.qui.go se puede ver a los militares formados mientras cantan el himno nacional de Colombia. Sin embargo, a esta práctica se unió un ‘firulais patriota’.

Un perro que estaba junto a los soldados se unió a este canto con un aullido que seguía el ritmo de las notas musicales.

Esto, evidentemente desató una amplia cantidad de comentarios para un ‘post’ que se hizo rápidamente viral.

Algunos de ellos indicaron “los demás cantan por obligación y el firulais lo hace de corazón” o incluso que “está más afinado que los soldados”.

Este momento llenó de ternura a muchos, aunque otros también se preocuparon por la salud del perro, ya que podría estar aullando como signo de molestia ante el ruido.

Lo cierto es que, el ‘firulais patriota’ se hizo viral e incluso inspiró a muchos a preguntarse si sus mascotas también podrían cantar el himno nacional.