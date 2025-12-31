Real Madrid inicia el año sin Kylian Mbappé: el francés se perderá varios partidos clave por esta razón

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se perderá como mínimo el primer partido de LaLiga de 2026 ante el Betis debido a una lesión en la rodilla izquierda, detectada tras ser sometido una resonancia magnética, según informó el club blanco este miércoles.

Según el parte médico emitido por el Real Madrid, tras las pruebas efectuadas al atacante galo “se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla derecha”, con lo que queda “pendiente de evolución”.

Esto hará que el club blanco se pierda a su estrella en lo que será su gran inicio del año 2025. Claramente sus fanáticos se han preocupado, aunque confían en que Vinicius Junior, y otras figuras, pondrán mantener a flote al club en medio de la competencia.

¿Qué partidos del Real Madrid se perderá Mbappé?

En principio es seguro que Mbappé, que participó el martes en el entrenamiento abierto al público sin aparente problema, no podrá estar el domingo ante el Real Betis, en un partido clave para el conjunto de Xabi Alonso, segundo clasificado a cuatro puntos del Barcelona, y es más que seria duda para la semifinal de la Supercopa que disputará el equipo madridista el día 8 de enero en Yeda ante el Atlético de Madrid.

Tras la Supercopa, en la que podría perderse también la final si el Real Madrid supera al Atlético, el conjunto blanco tiene que enfrentarse al Levante el día 17 y al Mónaco en la Liga de Campeones el 20.

El Real Madrid se queda así sin su principal referente en ataque. Es su máximo artillero, con 18 tantos esta temporada, la mitad de los tantos logrados por su equipo. Incluso es el máximo goleador de LaLiga en 2025, con un total de 39 dianas, veinte más que sus perseguidores, el polaco Robert Lewandowski (Barcelona) y el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Lo cierto es que el Real Madrid afrontará el 2026 con el objetivo de mejorar su desempeño general, y superar al Barcelona, con quien se distancia por 4 puntos de diferencia, en la cima de la Liga de España, además de, por supuesto, competir por una nueva edición de la UEFA Champions League, torneo que sigue en su primera fase de competencia.