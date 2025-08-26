Famoso exjugador del fútbol colombiano se convirtió en cantante de K-pop: así lo anunció

El fútbol colombiano ha contado con una amplia cantidad de jugadores, los cuales han destacado gracias a su aporte en goles, asistencias, o atajadas. Grandes goleadores han pasado por el FPC con una huella imborrable.

Algunos de ellos se han ganado una oportunidad fuera del país, donde han podido demostrar su talento lejos de Colombia.

Justamente uno de ellos se convirtió en noticia en las últimas horas, aunque, en este caso por explorar terrenos lejanos al fútbol, al punto de convertirse en cantante de K-pop.

El exjugador del fútbol colombiano que ahora es cantante de K-pop

Cientos de nombres han pasado por el Fútbol Profesional Colombiano y han dejado su huella con actuaciones memorables, o estadísticas brillantes.

Aunque sea con pasos cortos, un buen semestre basta para que algunos fanáticos guarden de manera imborrable a algunos defensas o delanteros en su memoria.

Justamente uno de ellos es Pablo Sabbag. Este delantero de origen barranquillero logró varios pasos destacados por el balompié colombiano.

Este delantero apodado como ‘El Jeque’ brilló en las canchas con equipos como Orsomarso, Deportivo Cali o La Equidad, siendo este último su club más destacado.

En ‘Los Aseguradores’, Sabbag consiguió anotar 24 goles en un periodo de 78 partidos, lo que le permitió llamar la atención de equipo extranjeros como lo fue Estudiantes de la Plata, de Argentina.

Esto hizo que mucho le perdieran la pista fuera del FPC, por lo que pocos saben que actualmente Sabbag milita en el Suwon de Corea del Sur.

Allí este ariete ha sido encontrado por varios hinchas del FPC, gracias a algunos ‘posts’ en su cuenta de TikTok, en los que el futbolista comparte sus vivencias en el país asiático.

Una de las más llamativas se dio hace algunos días, donde Sabbag reveló que se convirtió en cantante de K-pop.

El delantero colombiano Pablo Sabbag, reconocido por su paso en clubes como La Equidad, Deportivo Cali, Estudiantes de La Plata, Newell's y Alianza Lima (donde fue ídolo y campeón), hoy vive una faceta inesperada en Corea del Sur. Actualmente es figura del Suwon, uno de los equipos más importantes de la liga coreana, donde se ha consolidado como goleador y uno de los jugadores mejor pagos. Pero su historia no termina en la cancha: Sabbag también se ha convertido en cantante de K-Pop, sorprendiendo con su talento y carisma en un género que mueve masas en Asia. En sus celebraciones llega a cantar y bailar sus propias canciones, algo que ha conquistado tanto a los hinchas como a miles de seguidores en redes sociales.

El ariete compartió fragmentos de una canción en la que se le escucha cantar, lo que sorprendió a muchos.

Así suena su canción

Sabbag explicó que varios grupos le han funcionado como inspiración, como es el caso de BTS o Blackpink, lo que lo llevó a querer incursionar en este género.

Su canción llamada ‘Seúl’ cuenta con varios comentarios positivos, aunque varios fanáticos no dejan de impresionarse por el hecho de que un exjugador del fútbol colombiano se haya convertido en un cantante de K-pop.