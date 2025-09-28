3 canciones de rock que hablan sobre la ansiedad y nadie lo sabía; No Surprises de Radiohead entre ellas

La salud mental se convirtió en un tema de conversación importante entre cientos de personas en todo el mundo, por lo que en diferentes oportunidades hay quienes buscan en la música una salida para entender lo que pasa a su alrededor. Por eso, en diferentes oportunidades, relevantes agrupaciones de rock han hablado sobre el tema en sus canciones, dando una visión un poco más concreta de todo lo relacionado con esto.

Los índices de depresión y ansiedad han ido aumentando con el paso de los días, por lo que cada vez son más las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad. Sin embargo, aún hay mucha desinformación y desconocimiento sobre el tema, al punto que no se tiene un pleno conocimiento de lo que esto puede significar en la vida de una persona.

Leer más: Estudio científico revela cuál es la canción de rock más triste de la historia: es de grunge

Por eso, bandas importantes de rock, han dedicado algunos de sus sencillos para hablar sobre estos diagnósticos de salud mental. En especial de la ansiedad, que en algunos casos ha llegado a afectar a relevantes estrellas de la música, quienes decidieron encontrar en sus letras, una salida para mostrar lo que sienten.

Tres canciones de rock que hablan sobre la ansiedad

“No Surprises” – Radiohead: Una canción que al salir sin duda preocupó a todos los fans de la banda, quienes no entendían mucho sobre lo que estaba pasando en la vida de los artistas en ese momento, pero que sin duda, marcó historia al hablar sobre este tema tan importante, que afecta a cientos de personas en todo el mundo.

Habla sobre la tristeza y la mezcla, con un momento en donde quieren escapar de la vida que tienen, en donde solo buscan tener paz, escapar de su realidad y empezar a llevar una vida un poco más ligera, sin tanta carga emocional y sin el agotamiento que les lleva a sentir este malestar todos los días.

Seguir leyendo: Estas son las canciones de rock para estar de buen humor; AC/DC, Metallica y más

“I’m Not Okay” – My Chemical Romance: Una canción que muestra como a veces fingir, puede costar un poco más y refleja lo que viven las personas que tienen ansiedad social, cuando tienen que interactuar con quienes los rodean, en un momento que no se sienten bien.

Es una canción de gran importancia en la cultura ‘emo’, por lo que habla sobre la necesidad que tienen de ocultar el sufrimiento y la ansiedad social que les da al enfrentar su realidad. Habla sobre lo difícil que es para ellos tener que fingir que todo está bien cuando. la salud mental sigue empeorando todos los días y es una forma de pedir ayuda, asegurando que en realidad, no están bien.

“Comfortably Numb” – Pink Floyd: Sin duda, esta banda de rock británico siempre le dedico un espacio especial a hablar sobre salud mental en sus canciones, por lo que esta no es la excepción y no solo es una de las más escuchadas, sino que su trasfondo, llegó al corazón de cientos de personas.

Llega en un momento en donde una persona empieza a sentir que está “estancada” a nivel emocional, por lo que busca un mecanismo de defensa para salir de allí, pero se encuentra con esa ansiedad que solo lo llena de angustia y no le permite seguir. Por lo que intenta reflejar esta terapia que tendría un paciente que fue a buscar ayuda en un centro médico, para poder entender su dolor.