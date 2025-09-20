La historia oculta de ‘Creep’: ¿Radiohead plagió el éxito de los 90 de The Hollies?
La polémica sobre si ‘Creep’ de Radiohead fue un plagio o simplemente una reinvención artística ha regresado con fuerza gracias a una escena clave en Heretic (2024), cinta en la que Hugh Grant interpreta a un enigmático teólogo llamado Reed.
Obsesionado con los ciclos históricos de las religiones, Reed plantea que toda doctrina es solo una reiteración basada en el miedo. Para ilustrarlo, usa ejemplos de la cultura pop. En un momento revelador, reproduce ‘The Air That I Breathe’ de The Hollies y les dice a dos jóvenes predicadoras: “Seguramente ya la han escuchado, solo que en forma de una canción de 1993, ‘Creep’ de Radiohead, o ‘Get Free’ de Lana del Rey”.
El trasfondo de esta afirmación no es gratuito. En 1993, los editores de The Hollies, Rondor Music, demandaron a Radiohead por violación de derechos de autor, alegando que la secuencia de acordes de ‘Creep‘ era casi idéntica a la del tema original de los años 70, compuesto por Albert Hammond y Mike Hazlewood.
La progresión en cuestión: sol, si, do y do menor, tiene una sutil diferencia con el tema de The Hollies, que utiliza un si séptima. A pesar de este matiz técnico, el parecido fue suficiente para que Hammond y Hazlewood fueran añadidos oficialmente como coautores.
Este tipo de coincidencias musicales no es raro. George Harrison vivió una situación similar cuando reconoció que ‘My Sweet Lord’ se parecía demasiado a ‘He’s So Fine’ de The Chiffons. “La melodía estaba bailando en mi subconsciente”, admitió Harrison, y perdió el caso judicial. Ese fenómeno psicológico tiene nombre: criptomnesia, y ocurre cuando alguien cree haber creado algo original, sin saber que en realidad lo está recordando.
Curiosamente, fue el propio guitarrista Ed O’Brien quien, durante la grabación del tema en los estudios de Pablo Honey, señaló: “Esta es la misma secuencia de acordes de la canción de The Hollies”. Jonny Greenwood reconoció luego: “En cierto modo nos pareció divertido, como si pudiéramos hacer algo distinto a partir de eso”.
Más allá de lo legal, la pregunta es si ‘Creep‘ transmite el mismo mensaje que “The Air That I Breathe”. Y la respuesta parece clara: no. Aunque ambas canciones comparten estructuras armónicas, el tratamiento sonoro de Radiohead las distancia.
La rabia contenida que explota en los coros, las guitarras distorsionadas y el sentimiento de alienación absoluta no existen en el tema de The Hollies. “Solo era una canción que tocábamos y que no había salido muy bien en los ensayos”, confesó Thom Yorke en 1993. “Y luego ‘Creep’ agarró a la gente por la garganta. No fue intencional”.
Entonces, ¿plagio o reinvención? Tal vez ‘Creep’ no sea completamente original, pero sí es completamente genuina. Y en la música, eso también cuenta.