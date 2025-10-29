Radiohead dejó de salir de gira por esta razón: “La música duele”

En los últimos años, Radiohead se ha mantenido como una de las bandas más respetadas y enigmáticas del rock alternativo. Aunque sus integrantes han explorado proyectos solistas, el grupo sigue siendo un referente por su capacidad de reinventarse sin perder identidad. Su sonido ha evolucionado hacia una mezcla más atmosférica y emocional, donde la electrónica y los arreglos experimentales se combinan con letras introspectivas y melancólicas.

Con discos como A Moon Shaped Pool, la banda apostó por composiciones más cinematográficas y una producción minimalista que consolidó su reputación como innovadores del género. Además, su influencia sigue siendo enorme, artistas actuales continúan tomando a Radiohead como referente musical. A pesar de no lanzar nuevo material en los últimos años, ha continuado vigente, y cada movimiento del grupo o de Thom Yorke genera expectativa entre sus fanáticos.

¿Por qué dejó de girar Radiohead?

Thom Yorke, el vocalista de la banda dio detalles en exclusiva referentes a por qué en los últimos siete años decidieron paralizar toda sus actividades en vivo.

En los últimos días la banda anunció varios shows en Europa, siendo la primera vez que se vana presentar en directo luego de su gira en 2018 ‘A Moon Shaped Pool’.

En una reciente entrevista en Sunday Times, el cantante de la banda, explicó que ha pasado por un momento muy oscuro de su vida tras la muerte de su exmujer en 2016, mientras que el guitarrista Ed O’Brien, mencionó directamente que ya no quería formar parte del grupo, lo que ocasionó un quiebre mayor.

“Supongo que las cosas se descontrolaron un poco, así que tuvimos que parar”, expresó Yorke

Agregando que sin duda alguna, sus vidas en el escenario están llenas de magia, pero debían parar a tiempo antes de caer por un precipicio.

“De todos modos, necesitaba parar (…) No me había dado tiempo para llorar mi pérdida. Se estaba manifestando de formas que me hacían pensar: ‘Tengo que quitarme esto de encima’”, mencionó York.

Son muchos los artistas que han encontrado en la música una forma de sanar sus pérdidas. En el caso de Yorke, cada nota se transformó en un recordatorio doloroso, un eco constante de los fantasmas que lo perseguían y lo sumergían en su propio sufrimiento. La música, más que consuelo, se volvió una carga emocional: “La idea de tener que detenerlo, incluso cuando tiene sentido hacerlo… No puedo. Necesito algo a lo que aferrarme”, dijo Thom.

Finalmente, agregó que existieron momentos en los cuales ha buscado consuelo en la música y ha tocado el piano como método terapéutico, sin embargo, no ha sido una buena experiencia.

“Pero ha habido momentos en mi vida en los que he buscado consuelo en la música y he tocado el piano, pero me duele literalmente. Físicamente. La música duele, porque estás pasando por un trauma”, finalizó en la entrevista York.

Escrito por: Stefania Torres