Estos son los dos primeros artistas rock confirmados en el cartel del Estéreo Picnic 2026: repiten en el festival

El Festival Estéreo Picnic 2026 prepara su gran cartel para su público. Los amantes de la música en la capital de Colombia están expectantes ante la lista de artistas que dirán presentes en esta edición de este gran evento.

Indudablemente, miles de fans están con la emoción por los cielos, con ganas de volver a vivir la experiencia de ‘un mundo distinto’ en el Parque Simón Bolívar.

Sin embargo, en este caso, desde Radioacktiva les podemos adelantar el primer artista rock confirmado en el cartel del Festival Estéreo Picnic 2026.

Los primeros dos artistas rock en el cartel del Festival Estéreo Picnic 2026

Como ya se ha convertido en tradición, los amantes de la industria musical esperan ansiosamente la salida del cartel del Festival Estéreo Picnic 2026.

Este evento llega por todo lo alto, y vuelve a prometer lo mejor del mundo del entretenimiento para el público de Bogotá y el resto del país.

Después de una larga espera, el día finalmente llegó, desde la organización del Festival Estéreo Picnic 2026 se reveló el gran cartel.

Varios fans han especulado con la posibilidad de ver a ciertos artistas de talla mundial, pero, en este caso, les podemos adelantar cuales serán los primeros dos artistas rock confirmado dentro de este cartel.

Se trata de, nada más y nada menos que, Turnstile. Esta banda americana de punk rock vuelve al país en lo que será su tercera presentación en el país.

Esta histórica agrupación repetirá en el Festival Estéreo Picnic, luego de haber dicho presente en el año 2022, con un gran show.

La última presentación de esta banda en el país se dio en 2024, cuando dieron un gran show en el Royal Center de la capital.

Sin dudas, esta elección emociona a muchos fanáticos, especialmente por la posibilidad de vibrar al ritmo de grandes éxitos como ‘UNDERWATER BOI’.

Pero, a esto también emociona la llegada de Interpol, la histórica banda que volverá a Colombia, luego de su show en Medellín en 2024.

Esta banda también repite en el FEP, luego de su actuación en el año 2019.

Lo cierto es que la expectativa por el resto del cartel es total, y miles de fans confían en poder ver allí el nombre de su artista favorito, para finalmente verlo en la capital del país, en los emocionantes días que se vivirán en los días 20, 21 y 22 de marzo.

El cartel del Festival Estéreo Picnic 2026 saldrá a las 10:00 a.m. de este 28 de agosto.