¿Quién era Ed Gein? Personaje de la serie ‘Monstruo’ en Netflix: esta es su historia

Ed Gein es uno de los nombres más buscados de las últimas horas. Netflix lanzó este 3 de octubre una nueva temporada de su saga ‘Monstruo’ en la que repasa la historia de asesinos seriales que han generado caos en el mundo.

En sus primeras dos partes esta serie contó la espeluznante trama de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez, por lo que la expectativa ha sido total.

Por ello, para esta parte número 3, ‘Monstruo’ relatará la historia de Ed Gein, uno de los asesinos en serio más famosos del siglo pasado.

¿Quién era Ed Gein?

‘Monstruo’ sin duda alguna ha contado hasta el momento con 3 protagonistas de gran reconocimiento. El primero de ellos fue Jeffrey Dahmer, quien sorprendió a todos en el mundo.

Mientras que, en la parte 2, los hermanos Erik y Lyle Menéndez obtuvieron gran fama por el grave caso de asesinato en contra de sus padres.

Para mantener esta tónica aterrorizante, y seguir con la vara alta, desde Netflix han optado por escoger a Ed Gein como el protagonista de esta tercera temporada.

Este criminal aterrorizó a los Estados Unidos durante el siglo pasado, y cuenta con particularidad distinta a la de los protagonistas anteriores.

Gein fue un granjero de Wisconsin que se dedicó a matar, pero, también a profanar tumbas. De hecho, en muchos casos obtenía cadáveres con los cuales realizaba trofeos o adornos a partir de su piel o sus huesos.

Claramente estos hechos delictivos preocuparon a miles de estadounidenses durante el siglo pasado, por una serie de hechos que llevaron a su detención en 1957.

Cada uno de los detalles de sus crimenes, y su descubrimiento pueden ser vistos al detalle en la serie. En ella, Netflix promete relatar con todo tipo de detalle su personalidad.

Sin lugar a dudas, se espera que esta tercera temporada de ‘Monstruo’ cumpla con la misma expectativa y emoción vivida durante las 2 partes anteriores de esta producción.

¿Dónde se puede ver?

Al tratarse de una producción de Netflix, esta entrega puede ser vista en dicha plataforma de streaming. Su estreno se llevó a cabo este 3 de octubre, y por ende, podrá disfrutar de esta serie con solo tener una suscripción a dicho servicio.